Ženske osobine zbog kojih muškarci raskidaju vezu

Poslije raskida žene se često pitaju gdje su pogriješile. Do sada su na to i slična pitanja odgovarali uglavnom stručnjaci, ali konačno su i muškarci progovorili. Istraživači sa Univerziteta u Brisbaneu razgovarali su sa muškarcima o tome koje ženske osobine ne mogu da prihvate i zbog čega su spremni da raskinu vezu.

Kritikovanje i zvocanje

Polovina muškaraca koji su učestvovali u istraživanju izjavila je da pored sebe ne želi ženu koja stalno kritikuje. Jedan od njih je to objasnio ovako: "Prije nekoliko godina imao sam djevojku koja me je stalno kritikovala. Ispravljala me je kad sam govorio, kritikovala moju vožnju, moji prijatelji su joj bili glupi, omalovažavala je moj posao, a nije joj se sviđala ni odjeća koju nosi moja majka. Sada čim primijetim da djevojka voli da kritikuje, odmah raskidam."

Mamine mjezimice

Oko 30 posto ispitanih muškaraca ne želi vezu sa ženama koje svoju majku stalno stavljaju na prvo mjesto.

"Ima žena koje misle da je njihova mama najdivnija na svijetu, otkrivaju im sve tajne, uključujući one o našem odnosu. Počeo sam da živim sa djevojkom koja je htjela da nam se useli i njena majka. To nisam mogao da podnesem i raskinuo sam" rekao je Trevor, koji je učestvovao u istraživanju.

Pretjerano pedantne

Muškarci ne žele ni vezu sa ženama koje su pretjerano uredne i to očekuju i od svojih partnera, tako je barem izjavilo skoro 20 posto muškaraca. Oni su objasnili da je veza sa ženom koja stalno čisti, briše i opominje "nemoj to" ili "pazi da ne isprljaš ovo", veoma naporna. Niko ne želi da bude pod stalnim pritiskom.

Ne vole njihove prijatelje

Muškarcima su prijatelji veoma važni pa ako ih žena ne voli, nastaje problem, reklo je više od 20 posto muškaraca. Učesnici istraživanja jasno su naglasili da ne žele djevojku koja ne voli njihove prijatelje i koja se trudi da ih razdvoji.

Sve muškarce smatraju istim

Stav da generalizovanje nije dobra osobina žena dijeli svaki peti muškarac. Kako objašnjavaju, veoma su alergični na žensku primjedbu da su svi muškarci isti, naročito jer je žene obično koriste dok kritikuju njihovo ponašanje.

Muškarci cijene prirodno ponašanje

Prirodnost i spontanost je muškarcima vrlo važna, tako je bar izjavio svaki treći ispitanik. Ne podnose žene koje glume i koje se ponašaju izvještačeno.

(Ljepota i zdravlje)