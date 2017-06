Znate li kada imate najveće šanse za seks?

Različite studije otkrivaju najneobičnije činjenice o seksu pa je tako sada poznat i najbolji dan, nabolje vrijeme pa čak i najpogodnija vremenska prognoza za seks, a ako niste znali, postoji i najpogodnija temperatura za igrice pod plahtama. Provjerite jeste li dovoljno upućeni te znate li kada imate najviše šanse za uživanje u seksu.

Strastima se češće prepuštamo u ponoć

Ljudi su čak 17 puta skloniji uživati seksu u ponoć nego u deset sati ujutro, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Circadian Rhythms čiji cilj je bio otkriti u koje doba dana se ljudi najčešće prepuštaju strastima. Prema rezultatima istraživanja, najveći broj ljudi u seksu uživa netom prije odlaska na spavanje, odnosno između 11 sati naveče i jedan sat ujutro.

'Ljudi u seksu uživaju kada za to imaju mogućnosti, a vrijeme prije odlaska na spavanje čini se najpogodnijim. Osim toga, seks prije spavanja se percipira prihvatljivim i poželjnim te se smatra kako je to 'normalno' vrijeme za seks. Isto tako, mnogi ljudi smatraju kako je seks opuštajuća aktivnost te da poboljšava kvalitetu sna', rekla je Kerol Kvin, seksologinja i autorka knjige 'Exhibitionism for the Shy: Show Off, Dress Up and Talk Hot'.

Nedjelja je najnepopularniji dan za seks

Za razliku od lijene nedjelje, petak i subota su čak 18 puta popularniji dani za seks, barem tako tvrdi istraživanje Univerziteta u Indiani. Osim toga, ta ista studija pokazala je kako su seksualni odnosi znatno češći ljeti i u proljeće, a nešto rjeđi zimi, piše The Daily Beast.

Veliki broj ljudi priliku za seks propušta zbog visokih temperatura

Kako je pokazalo istraživanje Degrees of Pleasure tvrtke Trojan, čak dvostruko više ljudi seks je odbilo jer im je bilo prevruće u poređenju s brojem ljudi koji su seks preskočili zbog niskih temperatura.

Tako je čak 35 učesnika istraživanja priznalo kako je barem jednom odbilo seks 'jer je jednostavno bilo prevruće', a samo 19 posto učesnika isto to napravilo 'jer je bilo jako hladno'. Nevjerovatno što nekoliko dodatnih deka spavaćoj sobi mogu učiniti.

Nesigurno radno mjesto negativno utiče na seksualni život

Otprilike 56 posto muškaraca i 47 posto žena koji se suočavaju s nesigurnim radnim mjestom i boje se da će izgubiti posao pate od manje želje za seksom.

Studija švajcarskog Univerziteta Lugano zaključuje: nema plate, nema seksa. Nezaposlenost pa čak i bojazan od gubitka posla značajno smanjuju libido, pokazala je ta studija provedena nad muškarcima i ženama u dobi od 20 do 49 godina.

Osim toga, ova studija ukazuje i na sumnju kako stresni događaji kao što su restrukturiranje kompanije, privatizacija i spajanja na seksualni život utiču i više nego što se smatralo.

Kišno vrijeme najpoželjnije za seks

Čak 83 posto Amerikanaca smatra kako su kišni dani i noći najbolje vrijeme za seks, jer, prema riječima ispitanika u Trojanovom istraživanju Degrees of Pleasure, dok kiša pada ionako se ne može ništa drugo raditi. Rezultati istog istraživanja pokazali su i kako je najbolja temperatura za seks između 20 i 21 Celzijusa.

Petkom imate čak 56 posto više šanse za seks nego ponedjeljkom

Barem je to istina u Tokiju. Prema rezultatima ankete u časopisu Time Out Tokyo, čak 56 posto čitaoca izdvojilo je petak kao najvjerovatniji dan za seks, 30 posto odabralo je subotu, šest posto utorak, nedjelja je zaslužila tri posto glasova, a utorak i ponedjeljak, za jedan posto glasova, pokazali su se kao dani s najmanje šanse za seks.