Bogat serijski program u 2017. godini

Nova godina donosi pregršt novih i starih serija. Osim klasičnih hitova, na male ekrane se vraćaju serije "Narcos", "Making a Murderer", koje dobijaju drugu sezonu, i kultna serija "Sherlock" sa četvrtom sezonom. Gledaoci ostvarenja "Fargo" će dobiti treću sezonu, a neočekivani hit "Stranger Things" je već jedna od najiščekivanijih serija u 2017. godini.

Što se tiče novih televizijskih ostvarenja, režiser Stiven Najt u saradnji sa Kristoferom Nolanom najavljuje seriju "Taboo". Glavnu ulogu u ovom spektaklu će tumačiti Tom Hardi. Radnja serije smještena je u 19. vijek u Londonu, a Hardi je istraživač koji se vraća iz mrtvih sa vrećom afričkih dijamanata, oštrim pogledom i glađu za osvetom.

Scenarista filma "12 godina ropstva" Džon Ridli za ovu godinu je spremio mini-seriju "Gerila" s Idrisom Elbom u glavnoj ulozi. Serija prati ljubavnu priču smještenu u sedamdesete, a u središtu radnje nalazi se militantna grupa boraca za ljudska prava i njihova borba protiv kontraobavještajne jedinice Skotland jarda, čija je misija da uništi aktivizam u korijenu. Osim Elbe, tu su i Frid Pinto, Babo Sisej, Zou Ešton i Rori Kinir.

Nakon 15 godina neuspjelih pokušaja, popularno djelo Nila Gejmena "Američki bogovi" konačno postaje TV serija. Kultna kombinacija mitologije i amerikane vjerovatno će postati jedna od najzanimljivijih serija godine. Glavne uloge tumače Ijan Mekšejn i Riki Vitl, a priča prati borbu između starih i novih božanstava.

"McMafia" je nova serija iz produkcijske kuće BBC, koja donosi priču o sinu bivših ruskih mafijaša koji spletom okolnosti biva upleten u svijet korumpiranih političara, tajnih službi i pranja novca. Zanimljivo je da je serija prema bestseleru "Gardijanovog" novinara Miše Glenija dijelom snimana i u Zagrebu. Režiju potpisuju Hosein Amini i Džejms Votkins.

Dejvid Finčer važi za majstora trilera, a "Seven", "Zodiac" i "The Girl With The Dragon Tattoo" dokaz su toga. Iz tog razloga vjerovatno neće razočarati ni njegova nova serija "Mindhunter" o agentima FBI-ja koji pomoću uhapšenih serijskih ubica pokušavaju da riješe slučajeve.

HBO je svojevremeno trebalo da stoji iza ovog projekta, ali kao i u slučaju mnogih drugih serija, uskočio je "Netfliks" i svom repertoaru dodao još jedan obećavajući projekat.

Iron Fist je novi "Marvelov" superheroj koji dolazi na male ekrane. Ovaj put riječ je o superheroju koji je majstor borilačkih vještina, a osim toga ima i neobične mistične moći. U glavnoj ulozi pojaviće se Fin Džouns, a nakon što se pojavi i "Iron Fist", stižu i novi "Defendersi".

Ljubitelji kultne franšize "Zvjezdane staze" konačno će imati priliku da uživaju u novom TV projektu na koji su čekali od 2005, kada je završeno prikazivanje "Star Trek: Enterprise". Radnja je smještena desetak godina prije one u originalnoj seriji, a ovog puta gledaoci će imati priliku da prate posadu "USS Discoveryja". Autori Brajan Fuler i Aleks Kurcman iza sebe imaju rad na odličnim serijama, ali i novim "Zvjezdanim stazama". Ovaj put u seriji neće biti kapetan, već poručnica ratnog broda Rejnsford koju glumi Sonikva Martin-Grin.

Nakon niza hvaljenih i uspješnih projekata Rajana Marfija kao što su "Nip/tuck", "Glee", "American Horror Story" i "American Crime Story", stiže njegova najnovija serija "Feud". Ostvarenje prati napet odnos između dvije holivudske dive Džoan Kroford i Bet Dejvis, a u glavnim ulogama pojaviće se dve briljantne veteranke: Suzan Sarandon i Džesika Lang.