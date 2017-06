CNN otpustio Keti Grifin zbog fotografije sa Trampom

Američka tv-mreža CNN u srijedu je otpustila komičarku Keti Grifin zbog fotografije na kojoj drži za kosu nešto što nalikuje odsječenoj, krvavoj glavi američkoga predsjednika Donalda Trampa.

Grifin (56), koja je bila voditeljka CNN-ovog novogodišnjeg programa u proteklih deset godina, juče se izvinila zbog sporne fotografije te kazala da je zamolila fotografa Tajlera Šildsa da je ukloni s interneta, ali to nije bilo dovoljno da zadrži posao na CNN-u.

"Ja sam komičarka... Pomičem granice, prelazim ih... priznajem, otišla sam predaleko. Fotografija je izuzetno uznemirujuća. Duboko se izvinjavam", kazala je Grifin.

"CNN je raskinuo ugovor s Grifinovom o njenom novogodišnjem angažmanu", objavila je služba za komunikacije američke tv-mreže na Twitteru, prethodno ocijenivši fotografiju "uvredljivom i odvratnom".

Tramp je ranije tokom dana komičarki poručio da je "treba biti sram" zbog fotografije, uz napomenu da je njegovoj djeci, posebno jedanaestogodišnjem sinu Baronu, izuzetno teško zbog takvog "bolesnog" prizora.

What kinda sick joke is this? Kathy Griffin should be locked up because last I checked, death threats against the president is a fed offense pic.twitter.com/lXJjBUsKH7