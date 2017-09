Dodijeljene Emi nagrade: Ovo su najbolje serije 2017. godine

Serija "The Handmaid's Tale" trijumfovala je na sinoćnoj dodjeli Emi nagrada, uzevši četiri glavne titule.

Serija je osvojila nagradu za najbolju dramu, najboljeg reditelja (Rid Morano), najbolju glumicu (Elizabet Mos) i najbolju sporednu glumicu (En Daud).

Producent Brus Miler zahvalio se spisateljici Margaret Atvud "koja je za nas stvorila taj svijet".

Najbolja drama: "The Handmaid's Tale"

Ostali nominovani:

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Stranger Things"

"This Is Us"

"Westworld"

Najbolja komedija: "Veep"

Ostali nominovani:

"Atlanta"

"Black-ish"

"Master of None"

"Modern Family"

"Silicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

Najbolja mini serija ili TV film: "Big Little Lies"

Ostali nominovani:

"Fargo"

"Feud: Bette and Joan"

"Genius"

"The Night Of"

Najbolja glavna glumica (drama): Elizabet Mos "The Handmaid's Tale"

Ostale nominovane:

Viola Dejvis "How to Get Away with Murder"

Kler Foj "The Crown"

Keri Rasel "The Americans"

Evan Rejčel Vud "Westworld"

Robin Rajt "House of Cards"

Najbolji glavni glumac (drama): Sterling K. Braun "This Is Us"

Ostali nominovani:

Entoni Hopkins "Westworld"

Bob Odenkirk "Better Call Saul"

Metju Ris "The Americans"

Kevin Spejsi "House of Cards"

Najbolji glavni glumac (komedija): Donald Glover "Atlanta"

Ostali nominovani:

Entoni Anderson "Black-ish"

Aziz Ansari "Master of None"

Zak Galifijanakis "Baskets"

Vilijam H. Mejsi "Shameless"

Džefri Tambor "Transparent"

Najbolji glumac (mini serija ili TV film): Riz Ahmed "The Night Of"

Ostali nominovani:

Benedikt Kamberbač "Sherlock"

Robert De Niro "Wizard of Lies"

Evan Mekgregor "Fargo"

Džefri Raš "Genius"

Džon Torturo "The Night Of"

Najbolja glavna glumica (komedija): Džulija Luis Drajfus "Veep"

Ostale nominovane:

Pamela Adlon "Better Things"

Džejn Fonda "Grace and Frankie"

Elison Džejni "Mom"

Eli Kemper "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Trejsi Elis Ros "Black-ish"

Lili Tomlin "Grace and Frankie"

Najbolja glumica (mini serija ili TV film): Nikol Kidman "Big Little Lies"

Ostale nominovane:

Karli Kun "Fargo"

Felisiti Hafman "American Crime"

Džesika Lang "Feud"

Suzan Sarandon "Feud"

Riz Viterspun "Big Little Lies"

Najbolji tok šou "Last Week Tonight with John Oliver"

Najbolji rijaliti takmičarski program "The Voice"

Skeč serija Saturday Night Live

Najbolji sporedni glumac (drama) Džon Litgou, "The Crown"

Najbolji sporedni glumac (komedija) Alek Boldvin, "Saturday Night Live"

Najbolji sporedni glumac (mini serija ili TV film) Aleksander Skarsgard, "Big Little Lies"

Najbolja sporedna glumica (drama) En Daud "The Handmaid's Tale"

Najbolja sporedna glumica (komedija) Kejt Mekinon "Saturday Night Live"

Najbolja sporedna glumica (mini serija ili TV film) Lora Dern (Big Little Lies)

Ovo je prvi put da jedan striming servis, Hulu, dobije nagradu za najbolju televizijsku seriju.

Nekoliko popularnih serija je na iznenađenje mnogih ostalo u drugom planu na ovogodišnjoj dodjeli, a najbolji primjer su "Westworld" i "Stranger Things" koji su ostali bez titula.

"Game of Thrones" prošlogodišnji rekorder, u 2017. nije ušao u uži krug, jer epizode od posljednje sezone nisu emitovane u adekvatnom vremenskom okviru, da bi bile uzete u razmatranje za Emi nagradu. Isto važi i za "Twin Peaks" koja može da konkuriše tek sljedeće godine.

(b92)