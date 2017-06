Dragana Banjac: Izvještavamo iz ugla koji drugi ne žele da vide

ATV će nastaviti biti originalan i kroz vlastite sadržaje baviti se i promovisati domaće vrijednosti i domaće ljude, kao što to radimo svakodnevno kroz informativni program.

Malo je poznato da ste karijeru započeli na SRTu (danas RTRS). Šta Vas je privuklo televizijskom poslu?

Ja sam imala sreću tih nesretnih vremena da se iz Beograda vratim nekoliko dana prije starta prve ovdašnje televizije, da budem zajedno s ekipom koja je 19. aprila 1992. pokrenula emitovanje programa tadašnje TV BL. Ja sam startovala 18. aprila. Privukao me osjećaj da možeš uvijek učiniti nešto što će pomoći ljudima, da možeš uljepšati stvarnost, a to se dokazalo pogotovo onih teških ratnih godina. Televizija omogućuje svakodnevnu dinamiku, omogućuje kreaciju, nema naročite rutine i svaka sekunda je drugačija, što je mom temperamentu odgovaralo.

Šta Vas je najviše brinulo kada ste prelazili s tadašnjeg SRTa na Alternativnu televiziju?

Nije bila naročita briga, više izazov kako stići druge televizije, a bilo je već i nekoliko privatnih, pored javnih. Jeste da su naši materijalni i tehnički uslovi bili manji u poređenju sa nekim drugim kućama, ali to nam je samo po sebi dodatni izazov. Mi imamo tim koji ima onaj faktor X, mi imamo ideju i energiju da napravimo dobar TV proizvod. Mi znamo kako. Onda se sve dešavalo brzo, puno toga smo uradili. I sama sam u ulozi autora ili koautora, odnosno producenta bila i direktno uključena u mnogobrojne projekte. I ponovo bih.

Dvadeset godina na ATVu i 25 na televiziji, kako napraviti presjek u nekoliko rečenica?

U dvije slike bi bilo: ekipa od 10 ljudi koja pravi dvatri priloga dnevno, i danas tim od 120 ljudi koji svakodnevno realizuje 24 sata programa i koji nastavlja s radom, jer tek smo počeli... ATV ima iza sebe, pored vijesti u 19 koje su rijetki TV brend ovih prostora, brojne raznovrsne programe, zahvaljujući sjajnim kreativcima, spremnim da se sa svakim zadatkom uhvate u koštac i da daju 100% od sebe. Tako su nastali dokumentarni filmovi s kojima smo osvojili brojne nagrade na međunarodnim festivalima, ali i razni originalni TV formati koji su svojstveni samo nama. Nebrojeni TV formati od kojih se i sada neki emituju, ali imamo mi i igranih projekata, od kojih je najsloženija svakako serija "Praonica".

Zadatak medija i jeste da odgajaju publiku. Slažete li se s tvrdnjom da posljednjih desetak godina publika odgaja medije te da im mediji maksimalno podilaze?

Ne bih rekla da publika odgaja medije, ali ih svakako oblikuje. Mi smo na tome radili od početka i razvili kvalitetni interaktivni odnos s našom publikom, bez podilaženja nekoj vrsti neukusa. Kako živimo u vremenu kada su tehnološke mogućnosti bez granica, senzacija se poima kao vrhunac društvene stvarnosti, ali mi nudimo mogućnost da prikažemo ono što se dešava u našoj neposrednoj blizini, ali oslikano iz ugla koji drugi ne žele ili ne mogu da vide.

Koliko je mjerenje rejtinga u BiH objektivno? Kako se mjeri gledanost TV programa u BiH uopšte?

Način na koji se realizuju istraživanja u BiH nažalost odavno nije regularan, svi znaju kako se radi o veoma nejasnom sistemu i načinu kojim je omogućeno da malobrojni raspolažu cijelim marketinškim kolačem, da određuje sudbine medija. Tzv. piplemtri su sprave koje se postavljaju u domaćinstva po određenom sistemu, ali je kod nas nekoliko problema i po pitanju sistema i po pitanju broja istih, ali isto tako neobičnom monopolu kojeg je agenciji koja se bavi istraživanjem omogućio Institut za mjeriteljstvo u Sarajevu. Mjesecima ukazujemo na nepravilnosti, ali cijeli proces ide sporo. Međutim, nije sve u tim namještenim brojkama, nama su bitniji gledaoci koji nas svakodnevno zovu, koji nas podržavaju, kojima je stalo do nas, koji nude svoju pomoć.

Kako vidite TV i ATV u budućnosti?

Vidim je na raznim platformama, na raznim uređajima. Nisam od onih koji misle kako je došao kraj, televizija ostaje, samo se način distribucije mijenja. Budućnost je interesantna. ATV će nastaviti biti originalan i kroz vlastite sadržaje baviti se i promovisati domaće vrijednosti i domaće ljude, kao što to radimo svakodnevno kroz informativni program, na prvom mjestu "Vijesti" u 19, ali i kroz i "57", "Apostrof", "1:1", kao i kroz zabavne formate kao što su "Luk ili med" i "Najvjenčanje", "Vikend vekerica", te brojne nove projekte koji su ovih dana u nastajanju.

Šta gledate na televiziji kada ste kod kuće?

Teško je povjerovati, ali pored ATVa uspijevam pogledati i neke nove serije i razna dokumentarna ostvarenja, najviše zahvaljujući Netflixu i HBOu.

Jeste li stroga šefica?

Kažu da jesam, to mi Ruža iz računovodstva kaže, a ja joj vjerujem jer kaže da tako ljudi pričaju. Ali isto tako i da sam pravedna. Malo se šalim, ali nije bilo škola za učenje o "šefovanju" nego su malo talenta, a više iskustva i puno rada utkani u to "šefovanje". Sigurno može puno bolje. Zaista budem ponosna kad neko poput Igora Todorovca, danas izgrađenog i ostvarenog TV profesionalca i medijskog stručnjaka, pomene zahvalnost i meni za ono što je postigao u životu. E to se dešava sa dobrima, ali nisu rijetki ni primjeri onih koji nisu htjeli i nisu mogli da uspiju pa im je svako kriv, a šef na prvom mjestu. Mladi ljudi nerijetko pokušavaju s onom "koliko para toliko muzike", ali ja znam da loši muzičari ne mogu "prosvirati" ma koliko ih platili.

Kako podnosite stres?

Gledajući dobru TV produkciju.

Čuli smo da volite putovanja, pamtite li neko kao posebno?

Pamtim sva, lijepo je mijenjati geografska odredišta.

Kako reagujete kad Vam se neko počne ulizivati?

To su samo smiješni pokušaji koji ne mogu da utiču na stav o datoj osobi.

Je li Vam problem izviniti se podređenima ako je greška bila Vaša?

Nikakav, a jesam li ostala šta dužna?

Jeste li u stanju s osmijehom na licu razgovarati s ljudima za koje znate da Vas iza leđa ogovaraju?

Rijetko se smješkam ako su poslovni razgovori.

Jeste li uvijek s obje noge na zemlji?

Neko me možda tako vidi, obično sam s jednom nogom i jednom rukom na zemlji. 