Američka glumica Džulija Roberts oprobaće svoje glumačko umijeće prvi put u jednoj televizijskoj seriji.

Poznata glumica zaigraće u televizijskoj adaptaciji romana “Danas će biti drugačije” (Today Will Be Different) autorke Marie Semple, prenio je list Hollywood reporter.

Ona će tumačiti ulogu Eleanor Flud, glavne junakinje romana, koja pokušava da riješi sve probleme koje je odlagala.

Julia se često pojavljivala na malim ekranima, ali je ovo prvi put da glumi u televizijskoj seriji.