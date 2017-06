Facebook u pregovorima sa Holivudom o produkciji TV serija

Facebook pregovara s holivudskim studijima o produkciji televizijskih serija, a cilj im je emitovanje prvih emisija najkasnije krajem ljeta, objavio je Wall Street Journal (WSJ).

Na sastanku s predstavnicima agencija koje zastupaju glumice i glumce ta je društvena mreža naznačila da je za produkciju spremna 'iskeširati' i do tri miliona dolara po epizodi, piše WSJ, pozivajući se na upućene neimenovane izvore. U Facebooku ciljaju na publiku u dobi od 13 do 34 godine, s fokusom na raspon od 17 do 30 godina. Već su osigurali novac za produkciju televizijske drame 'Strangers' i zabavne emisije 'Last State Standing', navodi se u izvještaju.

U Facebooku nisu odmah bili dostupni za komentar WSJ-ova izvještaja. U kompaniji očekuju da će epizode emitovati uobičajenim rasporedom, jednu po jednu, a ne sve odjednom kao što je rade u Netflixu i Amazonu, stoji u izvještaju WSJ-a. Njihovi budući planovi uključuju adaptaciju popularne reality emisije komičara Džejmsa Kordena "Carpool Karaoke" koja će se početi emitovati u avgustu.

Spremni su takođe dijeliti s Holivudom svoje podatke o gledanosti, pišu novine. Ovog je mjeseca Apple angažovao sapredsjednike Sony Pictures Televisiona Džimija Erlihta i Zaka Van Amburga za projekte u sektoru video sadržaja. Dugo se očekivao prodor tog informatičkog diva na područje televizijske produkcije i prošle je sedmice Apple napokon emitirao prvu emisiju - reality "Planet of the Apps" (Planeta aplikacija), u kojem informatički inženjeri predstavljaju slavnima svoje aplikacije kako bi osigurali njihovu finansijsku podršku.