Haker ukrao kompletnu novu sezonu serije "Narandžasto je novo crno"

LOS ANĐELES - Haker, koji djeluje pod imenom "Dark overlord", tvrdi da je ukrao kompletnu narednu sezonu popularne serije "Narandžasto je novo crno" (Orange is the new black) televizijske stanice Netflix i zahtijeva otkup da je prije planiranog vremena ne objavi na internetu.

Haker je namjerno objavio prvu epizodu serije na internet stranici za ilegalnu razmjenu fajlova.

Netflix je saopštio da je manja produkcijska kuća "Los Gatos", koja sarađuje sa nekoliko velikih televizijskih studija bila na meti hakerskog upada.

"Los Gatos" je saopštila da istragu o upadu vodi Federalni istražni biro (FBI) i druge vlasti.

U poruci u kojoj tražoi otkup haker navodi da je upadom u računarski sistem ukrao serije i drugih studija i najavio je će ih objaviti ako mu bude isplaćen "skromniji" otkup.