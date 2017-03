"Igra prijestola" se vraća 16. jula

Popularna serija "Igra prijestola" sa svojom sedmom sezonom na HBO stiže 16. jula.

Pretposlednja sezona serije imaće deset epizoda a razlog što premijera nije u aprili je taj što se moralo duže snimati u zimskim uslovima.

Reditelji Dejvid Beniof i D.B. Vajs otkrili su da je ova seedma sezona ujedno i početak kraja za "Igru prijestola", te da će osma sezona ujedno biti i poslednja.

Prema nekim prognozama osma sezona trebala bi da ima samo šest nastavaka.

