Izabran "mali Šeldon"

Mreža CBS je potvrdila da će u televizijskoj sezoni 2017/18 na male ekrane stići "spinof" serije "Big Bang Theory" koja će se baviti djetinjstvom Šeldona Kupera.

Kako je ranije najavljeno, serija će se baviti devetogodišnjim Šeldonom, koji zbog svoje genijalnosti već ide u srednju školu u Teksasu. Takođe, baviće se njegovim odrastanjem u konzervativnoj porodici.

Serija bi trebalo da se zove "Mladi Šeldon", a ulogu budućeg genijalnog fizičara će tumačiti Ijan Armitaž iz serije "Big Little Lies", dok će njegove roditelje glumiti verovatno Zoe Peri i Lens Barber. Džim Parsons će biti narator.

Istovremeno, pojedini kritičari smatraju da se originalna serija "Big Bang Theory" nalazi na silaznoj putanji, iako je najavljeno još 48 epizoda.

"BBT ne može da traje zauvijek. Sve radi protiv nje. Sada ima 225 epizoda i za samo nekoliko nedelja će dostići brojku na kojoj su i 'Prijatelji' rekli dosta. Troje glumaca zarađuju milion dolara po epizodi i svaki put kada produžavaju ugovor dođe do razvlačenja po javnosti. To je obično signal da sve ide nadole. Što je najgore, Džim Parsons i Džoni Galeki su već u četrdesetim godinama života što prijeti da sruši premisu serije o mladim štreberima koji žive zajedno i koje povezuje to koliko su nespremni za život. Prijeti da odvede seriju na teritoriju koja je i užasavajuća i depresivna", piše kritičar The Guardiana, prenosi B92.