Još jedan muzičar u "Igri prijestola"

Tvorci poznate televizijske serije "Igre prijestola" najavljuju novu sezonu, koja će biti emitovana u julu. Osim novih epizoda, najavljeno je i da će velika muzička zvijezda Ed Širan učestvovati u snimanju serije.

Tokom panela na filmskom festivalu "South by Southwest" u Ostinu, autori serije Dejvid Beniof i Den Vajs otkrili su da će se Ed Širan pojaviti kao gost tokom predstojeće sedme sezone, što je poklon za Mejsi Vilijams, glumicu koja igra Arju Stark.

"Godinama smo pokušavali da dovedemo Eda Širana u seriju, kako bismo iznenadili Mejsi i ove godine smo konačno to uspjeli", rekao je Beniof.

Slavni muzičar nije jedini iz te branše koji se tokom emitovanja ove serije pojavio na malim ekranima.

Bil Keliher, Bren Dejlor i Brent Hinds, članovi grupe "Mastodon", takođe se pojavljuju u završnoj sceni jedne epizode kao tri nova Bjelohodača. Članovi ovog benda ističu da to što su ubijeni u epizodi za njih nije loša stvar i da su mnogo uživali u radu na seriji.

"Gledao sam kako su moji najbolji prijatelji Brent i Bil ubijeni tačno ispred mene, dok sam ja bio uboden u stomak i grlo mi presječeno nekoliko puta, što mi nije smetalo ni najmanje", kazao je Dejlor.

Produkcijska kuća HBO se nije zaustavila na ovom gostovanju, pa su tako u seriji učestvovali i drugi muzičari, među kojima je i Vil Čempion iz benda "Coldplay", koji se može vidjeti kao bubnjar u bendu koji svira na vjenčanju Edmura Tulija i Roslin Frej, poznatom i kao "Crvena svadba". Njegovo pojavljivanje od nekoliko sekundi dolazi nakon što Valder Frej objavi da je vrijeme da mladenci konzumiraju svoj brak. U prevodu - prije nego što ih je sve poubijao.

Sastav "Sigur Ros" je nastupio kao bend na vjenčanju Džofrija Lanistera i Mardžori Tajrel, te su imali priliku da zasviraju ono što svi smatraju najpoznatijom pjesmom serije, a to je "The Rains of Castamere". Ova pjesma je u nešto drugačijoj verziji, takođe, uključena u saundtrek. Nastup na ovom vjenčanju podrazumijevao je i to da ih kralj lično otjera sa bine.

Obožavaoci tokom emitovanja epizoda nisu imali jednostavan zadatak da prepoznaju svoje omiljene muzičare, ipak upamćeno je značajno pojavljivanje Vilka Džonsa iz benda "Dr Feelgood". Ovaj muzičar je igrao kraljevskog dželata u nekoliko epizoda i on lično je odsjekao glavu Nedu Starku.