Konferencija posvećena TV industriji nudi dinamičan program

Peto izdanje jedne od najvažnijih konferencija posvećenih TV industriji u regiji, tradicionalno će se i ove godine održati u Dubrovniku u hotelu Dubrovnik Palace.

Svečano otvaranje New Europe Marketa dogodit će se uz zalazak sunca, Pickbox piće dobrodošlice i ležeran razgovor poznatog holivudskog glumca Michaela Weatherlyja s novinarkom Antonijom Mandić. Uz mnoge zanimljive govornike posebno se izdvajaju Pete Smith, direktor Antenna Internationala, Mike Moriarty, predsjednik AMC-ja za Središnju Europu, Salim Mukaddam, generalni menadžer i potpredsjednik za Srednju i Istočnu Europu iz BBC-a te Karin Heijink, potpredsjednica za sadržaje i proizvode Viasat Worlda.

Medijski profesionalci diljem regije i Europe pripremaju se za jedan od najvažnijih događaja u godini, kada će se na četiri dana susresti s kolegama iz televizijske industrije, ostvariti kontakte, prisustvovati dinamičnim panel-diskusijama, prezentacijama, marketu, screeninzima koji najavljuju nadolazeću televizijsku sezonu, a za večernje opuštanje predviđeni su već legendarni partyji na Vali u Lazaretima.

NEM će se održati 12. – 15.6, a agenda za 2017. godinu donosi mnoštvo zanimljivih tema koje se izravno tiču ključnih tema televizijskog svijeta, a govornici na panelima bit će najprestižniji stručnjaci s velikim radnim iskustvom iza sebe. Tako će se, primjerice, na panelu „Preživite sve nedaće: Čemu vas FTA kanali mogu poučiti“ raspravljati o preživljavanju Free to air kanala koji uspijevaju opstati među sve većom konkurencijom na tržištu. Na panelu „Ne možete nas zaustaviti: Moć TV kanala“, povest će se diskusija o tome ima li na tržištu mjesta za nove TV kanale, s obzirom na to da gledatelji već mogu birati između velikog broja TV kanala. „eSports: sljedeća velika stvar“ dotaknut će se razvoja eSporta pokraj tradicionalnih televizijskih medija, dok će se na panelu „Regulativne nepravilnosti: Operateri vs. zakoni“ raspravljati o zakonu koji propisuje da telekomunikacijske kompanije ne mogu posjedovati TV kanale. Na panelu „Korisnici na prvome mjestu“, govornici će raspravljati o tome kako se tvrtke nose sa sve većim očekivanjima svojih korisnika, dok će panel „Dopustite da odaberem umjesto vas“ u fokus staviti pitanje donošenja poslovnih odluka i jesu li tvrtkama pripomoć velike količine podataka koje posjeduju.

Drugi dan NEM-a otvara Nielsen s prezentacijom koju drži Claire Harris, komercijalna direktorica za istraživanje tržišta u razvoju, a naglasak će biti na praćenju sadržaja koji se gleda izvan kuće te razumijevanju medijske konzumacije izvan TV kanala. Pozornicu potom zauzima Akamai s temom poboljšanja isporuke kvalitetnih videozapisa bez povećanja budžeta. Posebno inspirativnu priču ove godine ispričat će Izzet Pinto, osnivač i predsjednik Global Agencyja koji će se u svome case studyju podjednako dotaknuti i uspjeha i neuspjeha koje je doživio dok Global Agency nije postao to što je danas. 14.6. Viacom drži prezentaciju o digitalnom licenciranju sadržaja, dok će posljednji dan NEM-a obilježiti posebna prezentacija Aspere koju će održati Thomas Ahrens.

Poseban gost ovogodišnjeg NEM-a bit će poznati holivudski glumac Michael Weatherly koji u Dubrovnik stiže 11.6. sa suprugom Bojanom Janković i njihovo dvoje djece. Michael Weatherly najpoznatiji je po svojoj ulozi Tonyja DiNozza u Navy CIS-u, a trenutačno glumi u Bullu, američkoj drami inspiriranoj ranom karijerom Dr. Phila McGrawa. Sve epizode Bulla dostupne su na streaming videoteci Pickbox.

„Oduševljen sam što ću biti dio NEM-a ovo ljeto. Hrvatska je divna zemlja i veselim se dijeljenju svoga fantastičnog iskustva na Bullu u prelijepom Dubrovniku“, izjavio je Weatherly uoči dolaska u Dubrovnik.

Osim bogatih sadržaja tijekom cijelog dana, večeri će upotpuniti NEM-ovi fantastični partyji za opuštanje. Dijamantni sponzor Eutelsat domaćin je partyja na prekrasnoj plaži Vala, dok će Fox prirediti tulum za pamćenje u klubu Lazareti u starom dijelu Dubrovnika.

Za još bolji doživljaj NEM-a kroz tehničku i produkcijsku podršku pobrinut će se zagrebački Fakat, agencija cjelovitih idejnih, organizacijskih i produkcijskih rješenja.

NEM će i ove godine okupiti značajan broj sudionika kojima će se pružiti mnoge prilike za networking i sklapanje poslova. Od nacionalnih televizija, Pay-TV kanala, kabelskih i satelitskih operatera, IPTV tvrtki, producentske elite, marketinških agencija i medija, kompletna televizijska industrija petu godinu zaredom okupit će se na NEM-u u Dubrovniku.

Sve novosti vezane uz ovogodišnji New Europe Market možete pratiti na službenim stranicama konferencije, kao i na društvenim mrežama: Facebooku, Twitteru, Instagramu i LinkedInu.