Ne propustite ekskluzivno otvaranje na NEM rooftopu

Peto izdanje jedne od najvažnijih konferencija televizijske industrije u regiji otvara svoja vrata danas sjajnim Q&A-em uz zalazak sunca s NEM VIP gostom Michaelom Weatherlyjem. Nakon toga će Pickbox otvoriti sezonu NEM-ovih networking evenata uz piće dobrodošlice. To je tek početak 5. konferencije New Europe Market gdje će TV profesionalci razgovarati o gorućim temama iz televizijske industrije.

Medijski profesionalci iz cijele Europe okupljaju se danas u Dubrovniku gdje konferencija New Europe Market otvara svoja vrata. Iduća četiri dana, od 12. do 15. lipnja, ponudit će pregršt tema za raspravu na raznim eventima: od panela i Q&A-a do prezentacija i networking evenata.

SLUŽBENO OTVARANJE NEM-A 2017.

NEM 2017. će službeno otvoriti svoja vrata uz divni zalazak sunca i Q&A na NEM rooftopu sa zvijezdom Bulla iz NBC Universal Studiosa Michaelom Weatherlyjem. Michael je već izdvojio vrijeme za razgledavanje Dubrovnika i uživanje u njegovoj gastronomiji, a također je objavio svoje dojmove o dragulju Jadranskog mora. Q&A uz zalazak sunca vodit će Antonija Mandić, programska ravnateljica na Soundset radiju i poznata hrvatska voditeljica. Michael će ondje otkriti kako mu se dosad sviđa Dubrovnik, koji su mu planovi za budućnost i što misli o televizijskoj industriji općenito. Nakon prisnog Q&A-a Pickbox, vodeći SvoD u CEE regiji, održat će party s pićem dobrodošlice gdje će se gosti NEM-a moći povezati i opustiti prije rasprava.

ŠTO OČEKIVATI OD NEM-A 2017.

Raspored za 2017. uključuje širok niz zanimljivih tema izravno povezanih s ključnim temama u svijetu televizije. Govornici na panelima bit će najprestižniji stručnjaci s golemim iskustvom. Na primjer, panel Preživite sve nedaće: Čemu vas FTA kanali mogu poučiti? usredotočit će se na preživljavanje kanala Free to Air koji još mogu preživjeti u sve većoj konkurenciji na golemom tržištu. Panel Ne možete me zaustaviti: Moć TV kanala osvrnut će se na to ima li na tržištu mjesta za nove TV kanale s obzirom na to da gledatelji već imaju velik broj kanala na izbor.

eSports: Sljedeća velika stvar bit će panel usredotočen na razvoj eSportsa za razliku od tradicionalnih televizijskih medija dok će panel Regulativne nepravilnosti: Operateri vs. zakoni biti fokusiran na zakone koji zabranjuju telekomunikacijskim tvrtkama da posjeduju televizijske kanale. Govornici na panelu Korisnici na prvome mjestu raspravljat će o tome kako tvrtke udovoljavaju sve većim očekivanjima korisnika dok će panel Dopustite da odaberem umjesto vas biti o donošenju poslovnih odluka i o tome jesu li tvrtkama korisne goleme količine podataka koje posjeduju. Panel Stvari izgledaju bolje: Hrvatsko produkcijsko proljeće bit će posvećen novom povećanju hrvatske produkcije zbog povišenja odobrenih vladinih sredstava za ovu godinu.

Drugi dan NEM-a počet će prezentacijom Claire Harris, komercijalne direktorice Nielsenova Watcha za tržišta u razvoju. Prezentacija će biti o videokonzumaciji iz doma i o shvaćanju konzumacije medija izuzev televizijskih kanala. Nakon prezentacije slijedi Akamai s temom o poboljšanju pružanja visokokvalitetnog videosadržaja bez povišenja budžeta. Izzet Pinto, osnivač i predsjednik Global Agencyja, predstavit će studiju o uspjesima i neuspjesima koje je iskusio prije negoli se tvrtka razvila u ono što je danas. 14. lipnja Viacom će održati prezentaciju o licenciranju digitalnog sadržaja dok će posljednji dan NEM-a biti obilježen posebnom prezentacijom Thomasa Ahrensa iz Aspere.

Sve vijesti o ovogodišnjem New Europe Marketu možete pronaći na službenoj stranici konferencije te na društvenim medijima: Facebooku, Twitteru, Instagramu i LinkedInu.