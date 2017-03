Penzioner štrajkuje glađu zbog TV pretplate

Njemački penzioner Rajnhard Dove štrajkuje glađu već pet nedjelja jer ne želi da plati obavezni porez na televiziju i radio. To je, kako smatra, u suprotnosti sa njemačkim ustavom.

Dove nije platio porez na TV i radio emitovanje već godinu i po dana. Kako kaže, 17,50 evra mjesečno nije mnogo novca, ali on protestuje iz principa. Kao glavni razlog on navodi da mu se ne sviđa način na koji javni medijski servisi prenose događaje širom svijeta. Ne želi da gleda TV i sluša radio i zato ne želi ni da ih plaća.

- Sin sam invalida iz Prvog svjetskog rata. Rat me užasava. Naježim se kad vidim jednostrano izvještavanje o događajima, u kojima se Rusija predstavlja kao zlo, a njemački vojnici su ponovo u blizini ruske granice. Kada čujem kako se izvještava o tome, a mediji to rade vrlo intenzivno, pomislim u sebi da to nije ono što želim da slušam i ne želim takvu politiku. Njemačka ne bi smjela da započne nove ratove i neću da promijenim svoje mišljenje - rekao je Dove za Sputnik.

Po mišljenju ovog penzionera, njemački građani ne mogu biti prisiljeni da plaćaju porez, bez obzira na to da li koriste TV i radio, ili ne. On vjeruje da je to u suprotnosti sa ustavom njegove zemlje, zbog čega je napisao pismo nadležnim organima u kome je objasnio svoj stav. Međutim, niko od nadležnih nije bio zainteresovan da čuje njegovo mišljenje. Neposredno prije Božića, bankovni račun na koji mu stiže penzija bio je blokiran zbog njegovog odbijanja da plati porez. Pet nedjelja on štrajkuje glađu, ali njegov protest do sada nije imalo nikakvog efekta.

Ipak, Dove ne odustaje. U svom pismu lokalnim vlastima, on je napisao da od štrajka neće odustati dok se ne ispune njegovi zahtjevi.

- Mnogi su zabrinuti, ali ne pokušavaju da me odvrate. Kažu mi da su srećni da se najzad neko odlučio da to uradi. Ja se ne slažem sa onim što se emituje. Imam osjećaj da sam loše informisan i da se mojim umom manipuliše. Zato kažem: moram da stavim tačku na ovo - rekao je ovaj Njemac.

Naknada za tzv. dozvolu za emitovanje javnog servisa uvedena je u Njemačkoj 2013. godine i obavezna je za sve građane. Mjesečna naknada od 17,50 evra naplaćuje se na osnovu prebivališta, bez obzira na broj televizora, radio prijemnika ili računara. Mnogi Nemci su nezadovoljni uvođenjem takse i protestuju protiv toga na razne načine. Više od 100.000 onlajn potpisa prikupljeno je za "ukidanje obaveznih naknada za finansiranje javnog elektronskog emitovanja." Protestna kampanja protiv TV pretplate najavljena je za 29. april.