Pravo vrijeme za OPEN, m:tel vam poklanja 200 KM

Pravo je vrijeme za prelazak na m:tel OPEN – jer prelazak na OPEN IPTV sada sa sobom donosi i poklon od 200 KM.

Objedinite usluge televizije, interneta i fiksne telefonije – uživajte u kvalitetnom sadržaju na jednom mjestu po odličnim uslovima.

Sve što treba da uradite je da u m:tel prodajno mjesto, do 31. avgusta 2017. godine, na uvid donesete račun da ste korisnici usluga nekog drugog TV operatora. Zatim, odaberete jedan od OPEN paketa koji uključuje i televiziju. I to je to! U zavisnosti od paketa koji izaberete, na svom OPEN računu dobijate iznos od 100 KM do 200 KM.

OPEN obezbjeđuje brz i pouzdan internet, kvalitetan digitalni TV signal sa više od 200 kanala i neograničene razgovore u m:tel fiksnoj mreži.

Ovo ljeto maksimalno iskoristite sve OPEN IPTV pogodnosti. Uživajte uz vrhunski sport na Arena Sport, Sport Klub i Eurosport kanalima, a gledajte ih i na vašem telefonu ili tabletu bez dodatnih troškova gdje god se nalazili – na izletu, selu, čekaonici... Premotajte, snimite ili pogledajte propušteni TV sadržaj... i uživajte u svim tehnološkim prednostima Open IPTV-a.

Više detalja saznajte na www.mtel.ba, besplatnim pozivom na 0800 50 000 ili posjetite m:tel prodajno mjesto u vašem gradu.