Pretražite ponudu na Open IPTV-ju

Javni emiteri sa nacionalnom frekvencijom i komercijalne televizijie na području Srbije i Republike Srpske će, tradicionalno, i ove godine pripremiti raznovrstan muzički, zabavni i fimski program, a povodom dočeka pravoslavne nove godine, u noći sa 13. na 14. januar 2017. godine. Uživaćemo u zdravom domaćem humoru, tradicionalnim muzičkim ostvarenjima, ali i raznovrsnoj ponudi dobrih filmova.

Televizijski kanal HBO 2 nas po običaju obraduje filmovima koji obilježe poznata glumačka imena. Ovaj put su to Meril Strip i Alek Boldvin u filmu “Komplikovano je”, koji je na programu u petak, 13. januara u večernjem terminu u 20.45 časova. Džejn (Meril Strip) ima odraslu djecu, pekaru koja dobro posluje i prijateljski odnos sa bivšim mužem Džejkom (Alek Boldvin). Ali život se zakomplikuje kada se njihova obična večera pretvori u nešto nezamislivo – ljubavnu aferu. Dvostruka dobitnica Oskara Meril Strip, Stiv Martin i Alek Boldvin glume u ovoj urnebesnoj romantičnoj priči. Duhovita, inteligentna, šarmantna i osvježvajuće zrela komedija rediteljke Nensi Mejers dokazuje da je sve u vezi s ljubavlju i razvodom i sve ono između ... Pa, komplikovano.

Regionalnu premijeru druge sezone dramske serije “Kraljice vriska”, možete pogledati na kanalu FOX life, u ponedjeljak, 16. januara u 22.00 časova.

Druga sezona serije Kraljice vriska se iz kampusa koledža preselila na potpuno novu lokaciju – u bolnicu – gdje su neki od najfascinantnijih i najbizarnijih medicinskih slučajeva pod prismotrom. Zastrašujuće smiješna misterija ponovo počinje.

Film “Boljšoj Vavilon”, televizijski kanal HBO emituje u četvrtak, 19.1.2017. godine u 21.55 časova. „Boljšoj Vavilon“ istražuje dramu u moskovskom Boljšoj teatru, 2013. godine, kad su korupcija i spletke naveli plesača Pavela Dimitričenka da izvede pokvaren napad na direktora baleta, Sergeja Filina.

Boljšoj. Simbol Rusije, nacionalno blago – tajanstven i intrigantan. Međutim, teatar je nedavno bio u novinskim člancima iz potpuno pogrešnih razloga: spletki, ličnih napada i promjena u upravi, koje su ih i izazvale. Direktori teatra sad prvi put dozvoljavaju ekipi da uđe iza kulisa. Naredne mjesece vide kao novo poglavlje i spremni su da dozvole da 2013. i 2014. budu upamćene kao godine jedinstvenog kinematografskog iskustva. Sa izuzetnim scenama iza kulisa, film odaje počast plesačima izuzetnog umjetničkog i sportskog talenta, njihovom stalnom strahu od povrede, kao i surovoj ambiciji koja je potrebna da bi se preživjelo u najčuvenijoj baletskoj postavi na svijetu.

Toni Arzenta (Alen Delon) nije običan plaćeni ubica. On je jedan od najbolje plaćenih profesionalnih ubica, cijenjen zbog svoje vještine, hrabrosti i nepokolebljive lojalnosti. Međutim, jednog dana Toni shvati da mu je svega dosta. On želi da počne novi život, provodi više vremena sa svojoj ženom koju voli i sinom koga obožava. Nažalost, mafija ne dozvoljava Toniju da ode. On previše zna i predstavlja prijetnju njihovoj bezbjednosti. Jedini način na koji će Toniju dozvoliti da napusti organizaciju, jeste u kovčegu…Ovo je u najkraćem scenario kriminalističkog filma “Toni Arzenta”, koji je na programu u četvrtak, 19. januara u 20.00 časova na TV CINEMAX.

