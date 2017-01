Serije u 2017. godini koje puno obećavaju (VIDEO)

Kada je reč o televizijskim serijama, 2017. godina bar "na papiru" djeluje obećavajuće.

Osim svih klasičnih hitova, vraćaju se "Narcos", "Making a Murderer" dobija drugu sezonu, "Sherlock" četvrtu, "Fargo" treću, a neočekivani hit "Stranger Things" je već u ovom trenutku jedna od najiščekivanijih serija 2017.

Ipak, ovaj put će biti riječi o novim projektima na koje bi svakako trebalo da obratite pažnju.

Taboo

Ako ste imali prilike da pogledate "Peaky Blinders", vjerovatno će vas obradovati informacija da tvorac serije Stiven Najt u 2017. u saradnji s Kristoferom Nolanom sprema seriju "Taboo" s Tomom Hardijem u glavnoj ulozi. Radnja serije smještena je u 19. vijek u Londonu, a Hardi je istraživač koji se vraća iz mrtvih s vrećom afričkih dijamanata, oštrim pogledom i glađu za osvetom.

Guerilla

Scenarista filma "12 Years a Slave" Džon Ridli za narednu godinu je spremio šestodijelnu mini seriju s Idrisom Elbom u glavnoj ulozi. Serija prati ljubavnu priču smještenu u sedamdesete, a u središtu radnje nalazi se militantna grupa boraca za ljudska prava i njihova borba protiv kontraobavještajne jedinice Skotland jarda, čija je misija da sasiječe aktivizam u korijenu. Osim Elbe, tu su i Frid Pinto, Babo Sisej, Zou Ešton i Rori Kinir.

American Gods

Nakon 15 godina neuspjelih pokušaja, popularno djelo Nila Gejmena konačno postaje TV serija. Kultna kombinacija mitologije i amerikane vjerovatno će postati jedna od najzanimljivijih serija godine. Tu su Ijan Mekšejn kao 'Mr. Wednesday' i Riki Vitl kao 'Shadow Moon'. Priča o o borbi između starih i novih božanstava još nema datum izlaska, ali biće zanimljivo vidjeti konačan proizvod.

McMafia

Osim što će nas nova BBC-jeva serija vjerovatno oduševiti pričom o sinu bivših ruskih mafijaša koji spletom okolnosti biva upleten u svet korumpiranih političara, tajnih službi i pranja novca, zanimljivo je znati da je serija prema bestseleru Gardijanovog novinara Miše Glenija delom snimana i u Zagrebu. Režiju potpisuju Hosein Amini i Džejms Votkins, a svi koji su imali prilike da pročitaju briljantnu Glenijevu knjigu znaju da mogu da očekuju mnogo toga.

Mindhunter

Dejvid Finčer važi za majstora trilera, a "Seven", "Zodiac" i "The Girl With The Dragon Tattoo" dokaz su toga. Iz tog razloga vjerovatno neće razočarati ni njegova nova serija o agentima FBI-ja koji pomoću uhapšenih serijskih ubica pokušavaju da riješe slučajeve. HBO je svojevremeno trebalo da stoji iza ovog projekta, ali kao i u slučaju mnogih drugih serija, uskočio je Netfliks i svom repertoaru dodao još jedan obećavajući projekat.

She's Gotta Have It

Trideset godina nakon što je stupio na scenu s istoimenim debijem, Spajk Li se vraća s istim sadržajem, ovaj put u vidu serije. S obzirom na to da iza projekta stoji Netfliks, realno je očekivati da će serija imati daleko veći budžet od originala koji je snimljen u skromnim uslovima. Serija od deset epizoda pratiće život jednog 20-godišnjaka iz Bruklina koji pokušava da dovede život u red balansirajući posao, prijatelje i tri ljubavnice.

A Series of Unfortunate Events

Odličan, ali zanemaren film "Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events" Breda Silberinga iz 2004. prema istoimenom serijalu popularnih dječijih knjiga, pokazao je da je priča o talentovanim siročićima i njihovoj borbi protiv tajnih društava i te kako zahvalan materijal za film. To su prepoznali i Mark Hudis i Netfliks pa će gledaoci uskoro imati priliku da uživaju u seriji Berija Zonenfelda. Ulogu grofa Olafa tumači Nil Patrik Haris.

Iron Fist

Marvel ove godine dobija još jednog superheroja, a ostaje da se vidi da li će osvanuti još jedan hit poput "Daredevila" i "Lukea Cagea". Ovaj put riječ je o superheroju koji je majstor borilačkih vještina, a osim toga ima i neobične mistične moći. U glavnoj ulozi pojaviće se Fin Džouns.

A nakon što se pojavi i Iron Fist, stižu i Defendersi.

Legion

Kad iza projekta stoji tvorac odličnog "Farga", očekivano je da privuče pažnju publike. Noa Houli ovaj put se pozabavio super(anti)herojem, a Legion je ime sina Profesora Iksa iz "Iks-mena" koji vjeruje da je psihički bolestan. Tačnije, pati od šizofrenije i poremećaja višestruke ličnosti, a svaka od tih ličnosti barata drugim moćima. U šta će se pretvoriti, publika će vidjeti već u februaru.

Twin Peaks

O jednoj od najboljih (ili bar najpopularnijih) serija svih vremena napisano je sve što je moglo da se napiše. Ipak, ono najbitnije jeste da se vraća stara ekipa koja je još devedesetih snimila seriju koja je postavila osnove za mnogo toga što je došlo nakon nje. Osim poznatih, pojaviće se i mnoga svježa i vjerovatno podjednako neobična lica, poput Monike Beluči, Džima Belušija, Ešli Džad, Dženifer Džejson Li, Laure Dern, Naomi Vots, Amande Sejfrid, Tima Rota i Toma Sajzmora.

Feud

Nakon niza hvaljenih i uspješnih projekata Rajana Marfija kao što su "Nip/tuck", "Glee", "American Horror Story" i "American Crime Story", stiže njegova najnovija serija. Ona prati napet odnos između dvije holivudske dive, Džoan Kroford i Bet Dejvis, a u glavnim ulogama pojaviće se dve briljantne veteranke, Suzan Sarandon i Džesika Lang. Riječ je o vrlo kvalitetnom projektu.

The Deuce

Kada se spoje ljudi koji su stvorili "Žicu", "Pacifik" i "Treme", i na to doda odlična glumačka postavka predvođena Džejmsom Frankom i Megi Gilenhal, a sve to zaključi pričom o porno-industriji i vezama s mafijom, dobije se "The Deuce". Doduše, "Vinil" koji je takođe smješten u sedamdesete, pokazao je da HBO ne postiže uspjeh baš u svemu čega se lati, ali će iskusni Dejvid Sajmon najvjerovatnije pronaći način da sve podigne na viši nivo i publici podari još jedan hit.

Star Trek: Discovery

Ljubitelji kultne franšize konačno će imati priliku da uživaju u novom TV projektu na koji su čekali od 2005. godine, kada je završeno prikazivanje "Star Trek: Enterprise". Radnja je smještena desetak godina prije one u originalnoj seriji, a ovog puta gledaoci će imati priliku da prate posadu USS Discoveryja. Autori Brajan Fuler i Aleks Kurcman iza sebe imaju rad na odličnim serijama, ali i novom Star Treku, što istovremeno može da bude i dobra i loša vijest. Ovaj put tu neće biti kapetan, već poručnica bojnog broda Rejnsford koju glumi Sonikva Martin-Grin.

