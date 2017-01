Vil i Grejs se vraćaju na male ekrane

Ekipa se deifinitivno okuplja i dolazi nam na male ekrane, potvrđuje NBC.

Jedna od omiljenih TV serija dobiće svoj nastavak ove godine! Nakon bezbroj šuškanja i tračeva, ekipa se okupila krajem prošle godine kako bi pozvala stanovnike SAD da izađu na izbore za predsjednike.

Već tada smo naslućivali da je to samo opipavanje pulsa, a i ova vijest je svakako doprinijela našim nadama da je nastavak tu, iza ugla.

NBC je tako upravo objavio zanimljivu najavu kojom potvrđuje da će Vil, Grejs, Karen i Džek ponovo postati dio naše svakodnevice.

Why would we ever change the recipe?! So fun! https://t.co/nywCm1PXhA

Variety otkriva da je za sada naručeno deset epizoda, ali se još uvijek ne zna kada će tačno biti imenovane.

Svoje uloge ponoviće Erik Mekormak, Debra Mesing, Šon Hajes i Megan Mulali, a tvorci serije Maks Mutnik i Dejvid Koh osim što će napisati nove epizode, biće zaduženi i za produkciju. U svoju staru poziciju vraća se i reditelj Džejms Barovs, koji je režirao svih osam sezona originalne serije.

I am thrilled to confirm that #WillAndGrace is coming back to @NBC for the 2017/18 season for 10 eps. VIDEO: https://t.co/L04RivTO8E