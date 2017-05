Banjalučanin išao po Pernara u Zagreb kako bi mu bio gost na svadbi

Ivan Pernar hrvatski aktivista i osnivač Živog zida, političar i saborski zastupnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana ponovo je boravio u Banjaluci.

Pernar je bio gost na svadbi Nebojše Katića koji se potrudio da ga dovede na svoju svadbu pa je zbog toga išao automobilom u Zagreb po gosta.

Sudeći prema video snimku i sam Pernar je bio iznenađen ovim činom Banjalučanina.

Pernar je u novembru prošle godine takođe bio u Banjaluci gostujući u emisiji “1 na 1” na Alternativnoj televiziji.

Pri povratku iz Banjaluke Pernar je imao još jedan zanimljiv susret jer mu je ponovo trebao prevoz.

“S Darkom iz Banjaluke koji me vidjevši da čekam autobus, zaustavio i rekao : ‘Vozim te kamo god ideš’, i dovezao me do Gradiške”, napisao je Pernar na svom Facebook profilu.

(ATV)