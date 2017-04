Bića koja opstaju i na minus 273 stepena

Sićušni podvodni beskičmenjaci pod nazivom tardigrade posjeduju nevjerovatnu moć, ravnoj pojavama iz naučne fantastike. Kada im okolina nije po volji, oni postaju - komad stakla.

Vodeni medvjedi, kako ih još zovu, već su od ranije poznati naučnicima po zapanjujućoj otpornosti na čitav niz faktora iz životne sredine koji bi ubili druga živa bića. Oni mogu da opstanu na temperaturi od +150 °C do apsolutne nule (-273,15 °C), prežive skoro sve nivoe radijacije, podnesu pritisak šest puta veći od onoga na najdubljem dnu okeana, i još su u stanju da se razmnožavaju u vakuumu svemira.

Naučnici su tek skorije uspjeli da otkriju protein koji im omogućava da stvore sloj stakla oko tijela kako bi ih zaštitio od dehidracije. Jedinjenje koje je dobilo oznaku IDP je pod normalnim okolnostima bezoblično i savitljivo, ali se pod ekstremnim uslovima organizuje u čvrsto biološko staklo, prenosi portal Sciencealert.

Tardigrade ovako mogu da prežive decenije boravka van vode da bi odmah nastavile gdje su stale čim im se oklop otopi nakon prvog kvašenja.

Istraživači sa univerziteta u Sjevernoj Karolini uspjeli su da izoluju protein i ubace ga u bakterije i kvasac, gdje je on pokazao slične rezultate.

- Smatramo da staklasta materija koju formiraju oblaže molekule osjetljive na isušivanje okoline i da ih fizički spriječava da se raspadnu ili potpuno spoje – objašnjava jedan od autora Tomas Butbi.

Ovo otkriće bi, sudeći po naučnicima, moglo da se primijeni za zaštitu usjeva od suše, čuvanje namirnica, i što je najfascinantnije, na ljudskim ćelijama kože.

