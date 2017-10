Britanski komičar opleo po svjetskim zastavama, na tapetu i BiH

Ken Čeng, britanski komičar i pokeraš nedavno je na svom Tvitetr nalogu dijelio fotografije svjetskih zastava i omalovažao ih. Na tapetu se našla i BiH.

Iako je isprva podijelio zastave 15 zemalja, nije ni shvatio da je otvorio Pandorinu kutiju, pa je morao da nastavi sa misijom. Prenosimo vam njegova zapažanja o zastavama zemalja na Balkanu.

BiH

Today I am at a "start-up speed-dating event" where you have 3 mins to trick investors into giving you money



Bosnia and Herzegovina this is low effort, the stars are even cut out at the top and bottom like it's part of a bigger flag



[81/195] pic.twitter.com/jED6CCyo7n — Ken Cheng (@kenchengcomedy) September 27, 2017

“U ovo ste uložili nikakav trud, zvijezde su čak isječene na vrhu i na dnu kao da je sve ovo dio neke veće zastave“

Srbija

“Šta je ovo? Sijamske ptice?! Tako nešto ne postoji“, napisao je ispod zastave Srbije.

Like Serbia too wtf are these? Siamese birds? They don't exist



[73/195] pic.twitter.com/XWX145U5Or — Ken Cheng (@kenchengcomedy) September 26, 2017

Hrvatska

“Hrvatska, hm, ovo je kuhinjska rukavica“

Croatia errrr it's an oven mitt



[148/195] pic.twitter.com/rEm97LnG93 — Ken Cheng (@kenchengcomedy) October 3, 2017

Crna Gora

“ŠKK, još jedna! Crnogorska ptica ima dvije glave, ali jednu krunu koju ptice pokušavaju da balansiraju na svojim glavama“

wtf another one!!! the Montenegro bird has two heads but one crown so is trying to balance it on the back of their heads



[74/195] pic.twitter.com/wlcUl32JvI — Ken Cheng (@kenchengcomedy) September 26, 2017

Makedonija

“Na zastavi Makedonije nalazi se sunčeva supernova koja dovodi do uništenja ljudske rase“

Props to the flag of Macedonia for depicting the Sun going supernova leading to the sweet annihilation of the human race



[137/195] pic.twitter.com/F6jtcsnkFH — Ken Cheng (@kenchengcomedy) October 1, 2017

Porijeklom Kinez, opleo je i po svojoj naciji kada je komentarisao vijetnamsku zastavu.

“Ma daj, da sam htio da gledam ovo s*anje zurio bih u kinesku zastavu“.

c'mon Vietnam if I wanted to see this crap I would've just zoomed in on the Chinese flag



[117/195] pic.twitter.com/FnRTRYjWdG — Ken Cheng (@kenchengcomedy) September 28, 2017

(b92)