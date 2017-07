Čuveni milijarder objavio listu želja iz 1972. godine

Britanski poslovni magnat i vlasnik kompanije "Vidžin" Ričard Brenson podijelio je na svom Tviter profilu fotografiju koja je privukla veliku pažnju korisnika ove društvene mreže.

Lista planova za mnoge predstavlja spisak običnih stvari za uraditi koje nam predstoje. Iako neki na taj način bilježe i svoje želje, mnoge od njih ostanu neostvarene. Ovaj milijarder podijelio je svoju listu iz novembra 1972. godine kada je tek počinjao da niže svoje uspjehe.

Od želje na nauči da leti do planova o kupovini dijelova za studio Manor i otvaranja većeg broja radnji stvari su koje su se našle na ovom davnom spisku. Brenson, koji je u trenutku pisanja ovog spiska imao 22 godine, već tada je imao brojne radnje Virgin Records-a u Velikoj Britaniji, ali je bio odlučan i tome da poveća njihov broj.

Devedesetih godina taj broj dostigao je 100, a osim u Britaniji, radnje su bile otvorene širom Evrope, Sjeverne Amerike i Bliskog istoka.

Njegov studio The Manor bio je u razvoju te 1972. godine, ali je već u roku od godinu dana izdao jedan od najvećih albuma decenije Tubular Bells Majka Oldfilda.

Njegova lista izgleda ovako:

"Zabavno je vratiti se u prošlost i vidjeti koliko smo daleko dogurali i šta smo postigli. Moja prijateljica Keni Kemp nedavno je otkrila ovaj mali dragulj iz mog dnevnika iz 1972. godine“, napisao je Bernson na svom sajtu.

On je dodao da je često govorio o tome da voli da pravi liste i spiskove i da je ova fotografija dokaz toga.

"Liste ne samo da nam pomažu u boljoj organizaciji i obavljanju posla, već nam olakšavaju i da postavimo ciljeve i ostvarimo svoje snove“, dodao je on.

Virgin Records je sada u vlasništvu svjetske diskografske kuće Universal Music Group. Brenson je danas milijarder, a njegova kompanija Virgin Group proširila se na više sfera (vozove, avio-prevoz, odmor, bankarstvo, mobilnu mrežu, zdravstvo i čak svemirski turizam).

I recently uncovered this little #TBT gem, from my 1972 diary: https://t.co/KFimkAnBd1 pic.twitter.com/r4VB1ArTNE