Dan zaljubljenih i običaji širom svijeta

Dan Svetog Valentina, poznatiji kao Dan zaljubljenih, u zapadnoj varijanti i Valentinovo, praznik je koji se proslavlja 14. februara svake godine. Posredno ili neposredno ga obilježava veliki broj ljudi širom svijeta, iako je ovaj dan obično radan. Dan zaljubljenih je danas sekularan, dok je, u današnjem obliku, izvorno u pitanju praznik Protestantske i Rimokatoličke crkve.

Sem zapadnih, ovaj dan obilježava i Pravoslavna crkva, ali pola godine kasnije, 12. avgusta. Svetac kojeg pravoslavci slave 14. februara po gregorijanskom, odnosno 1. po julijanskom kalendaru, jeste Sveti Trifun, zaštitnik vinove loze, te vinogradarstva i vina. Taj praznik se naziva Trivundan.

Pogubljen zbog promovisanja ljubavi

Proslava Valentinova (dana) u početku je bila namijenjena nekolicini istoimenih ranohrišćanskih svetaca. Najpoznatija martirologija (način na koji neko postaje svetac-mučenik) Valentina jeste ta da je pogubljen jer je vjenčavao vojnike, što je tadašnji rimski car Klaudije II strogo zabranio, smatrajući da su oženjeni muškarci loši vojnici. Prema vjerovanju, dok je odlazio da mu odrube glavu, Valentin je slijepoj tamničarevoj ćerki poslao pismo sa žutim šafranom u znak zahvalnosti za ukazanu pažnju. Bilo je potpisano „od tvog Valentina”.

Engleski pjesnik povezao Valentina sa romantičnom ljubavlju

Dan Svetog Valentina je prvi put sa romantičnom ljubavlju povezan u četrnaestom vijeku u krugovima bliskim Džefriju Čoseru, engleskom pjesniku poznog srednjeg vijeka. U to vreme, među uglednim ljudima bila je popularna tzv. otmena ljubav. Do petnaestog veka, ova praksa je prerasla u to da zaljubljeni svoju ljubav iskazuju cvijećem, slatkišima i čestitkama. Savremena obilježja Dana zaljubljenih su crveni srcoliki pokloni, golubice i igračke ili figure u obliku Kupidona (starorimskog boga strasne ljubavi). Još od devetnaestog vijeka, rukom pisanim čestitkama mjesto na tržištu oduzimaju masovno proizvedene čestitke.

Svaka kultura je unijela nešto svoje

Poklanjanje crvenih ruža postalo je popularno i u arapskoj, indijskoj, kineskoj i japanskoj kulturi. Svaka kultura je unijela nešto svoje, pa se danas Dan zaljubljenih slavi na različite načine širom planete.

Kina

Dan zaljubljenih prepliće se sa kineskim tradicionalnim praznikom Festivalom fenjera. Pada na petnaesti dan od Nove godine. Širom Malezije i Singapura zaljubljene žene na ovaj dan ispisuju svoje brojeve telefona na pomorandže koje zatim bacaju u potok, reku ili jezero. Muškarci koji pronađu ovo voće, obavezno se jave devojkama da zajedno pojedu pomorandže.

Ekvivalent Danu zaljubljenih u Kini ritual za udaju i zove se Ćisi. Na ovaj dan, žene pripremaju hranu nadajući se da će naći dobrog muža dok mnogi parovi idu u hramove da se mole za sreću u braku.

Poznata je kineska legenda o ovom danu. Naime, Zina, ćerka boga i Niulang, gonič stoke su se zaljubili, par se vjenčao i dobili su blizance.

Kada je Zinin otac saznao za njihov brak, poslao je vile da Zinu vrate natrag na nebo. S obzirom na to da je tokom odlaska čuo krike djece i ostavljenog Niulanga, bog je dozvolio da se Zina viđa sa njima jednom godišnje.

Gubljenje nevinosti na Tajlandu

Kako je Dan zaljubljenih dan rezervisan za ljubav, Tajlanđanke su baš njega odabrale za gubljenje nevinosti, kao i neobavezan seks. Po nekoj statistici, čak 80% devojaka na Tajlandu stupa u seksualne odnose baš 14. februara. Svake godine uoči ovog datuma počinje kampanja o podizanju svesti kod mladih u vezi sa polno prenosivim bolestima. U školama i na fakultetima dijele se kondomi.

Čokoladni dan u Japanu

U Japanu sve žene poklanjaju muškarcima čokolade na ovaj dan. I to daruju sve, od kolega, komšija, muževa do šefova i poznanika. Muškarci uzvraćaju pažnju, ali mesec dana kasnije tako što ženama poklanjaju belu čokoladu. Taj običaj se zove Bijeli dan.

Sveti Valentin u Finskoj

U Finskoj se ovaj dan dovodi u vezu sa prijateljstvom. Tog dana dijele se sitni darovi, čestitke i čokolade prijateljima i porodici. Onaj ko šalje poklone ostaje anoniman, pa je vrlo zanimljivo pogađati ko je kome šta poklonio.

Pisma Juliji u Italiji i čitanje poezije

Originalno su Italijani proslavljali Dan zaljubljenih kao Proljećni festval. Mladi i zaljubljeni bi se okupili u vrtovima i uživali u čitanju poezije i muzici prije nego što bi otišli u šetnju sa voljenima.

Još jedna tradicija za ovaj praznik je da se mlade, neudate djevojke probude prije zore, da bi primijetile svog budućeg muža.

Vjerovalo se da će se u roku od godinu dana udati za prvog čovjeka kojeg vide tog jutra.

Danas, Italijani slave Dan zaljubljenih na romantičnim večerama i razmjenjujući poklone. Najpopularniji poklon je "Baci Perugina" – lješnik prekriven čokoladom na čijem omotu su ispisane romantične poruke na četiri jezika.

Na Dan zaljubljenih Verona je prepuna pisama. Italijani ispisuju ljubavne poruke svojim voljenima, a oni koji bi želeli da se zaljube i pronađu srodnu dušu šalju svoja pisma Juliji – simbolu tragične ljubavi. Najlepša pisma se nagrađuju.

Danska snježna pahulja i ljubavne kartice

Dan zaljubljenih je relativno nov praznik u Danskoj, jer se prema zvaničnim podacima Ministarstvima spoljnih poslova Danske obilježava od ranih devedesetih, pa su ga prihvatili sa nekim izmjenama. Umjesto crvenih ruža, kod njih je popularan presovani bijeli cvijet koji nazivaju "snježna pahulja".

Još jedna popularna danska tradicija za ovaj praznik je razmjena "ljubavnih kartica" na kojoj se nalazi fotografija onoga koji je poklanja. Takođe, muškarci poklanjaju "gaekkebrev" - "šaljivo pismo" koje sadrži smiješnu pjesmicu, na zanimljivo isječenom papiru i potpisano samo tačkicama.

A ako žena koja dobije pismo otkrije ko je pošiljalac, zaradila je na poklon Vaskršnje jaje kasnije te godine.

Francuzi, vječiti ljubavnici

Pariz se smatra najromantičnijim gradom na svijetu. Sa tom reputacijom, malo je čudno da je u Francuskoj ovaj dan dugo proslavljan kao dan za ljubavnike.

Postoji i priča da je prva čestitka za Dan zaljubljenih, koje su sada postale tradicija u Francuskoj i u svijetu, nastala kada je Čarls, vojvoda Orleanski, poslao ljubavno pismo svojoj ženi dok je bio zatvorenik u Londonskom tornju 1415. godine.

Nekad je postojao običaj za ovaj dan "loterie d'amour" - ljubavna lutrija. Muškarci i žene bi se okupljali u kući i upoznavali se.

Ako bi našli odgovarajući par ostajali bi zajedno, dok bi se dame koje su ostale bez partnera okupljale oko logorske vatre.

Tu bi ubacivale fotografije svojih bivših ili muškaraca koji su im učinili nešto nažao, dok su ih istovremeno klele i vrijeđale. Ti običaji su postali toliko nekontrolisani, da ih je na kraju Francuska vlada zabranila.

Na ovaj dan Francuzi obnavljaju ljubavne zavjete

U Francuskoj pokrajini Indre postoji selo koje se zove Sveti Valentin. Uoči praznika, logično je da ovo selo oživi brojnim posjetiocima koji baš u ovom mjestu obnavljaju svoje ljubavne zavjete. Ljubav se u ovom selu proslavlja tri dana.

Južna Koreja

Dan zaljubljenih je popularan praznik za mlade bračne parove u Južnoj Koreji, a oni praznik proslavljaju svakog 14. u mjesecu od februara do aprila.

Prvi dan praznika je dan za poklone, kada žene poklanjaju svojim muškarcima slatkiše i cvijeće. Idući dan praznika, "Bijeli dan", 14. marta, stvar se okreće, pa muškarci obasipaju svoje voljene sa čokoladom i cvijećem, ali pored to dvoje obavezno kupe i još neki poklon.

A za one koji nemaju puno razloga za slavlje na Dan zaljubljenih ili Bijeli dan, postoji i treći praznik. Crni dan, 14. aprila je dan za usamljene koji oplakuju svoj samački život tako što tradicionalno jedu jajangmyeon - špagete sa crnim prelivom.

Vels

Na Velsu ljudi ne slave dan zaljubljenih 14. februara, nego 25. januara na Svetog Dvinvena, velškog sveca zaštitnika ljubavi.

Običaj je, još od 17. vijeka da se za taj dan poklanjaju izrezbarene drvene kašike kao znak ljubavi. Simboli urezani na ovim "ljubavnim kašikama" imaju različita značenja, tako potkovica predstavlja sreću, točkovi podršku a ključevi ključeve muškog srca. Danas, kašike se poklanjaju i za proslave kao što su rođenje djeteta, svadbe, godišnjice…

Engleska

Uoči Dana zaljubljenih, žene u Engleskoj postavljaju pet lovorovih listova na jastuk – jedan na svakom uglu i jedan u sredini, kako bi i im u snove ušetao budući muž. U nekim krajevima, te listove prvo potope u ružinu vodicu.

U Norfolku, djeca čekaju Džek Valentajna, neku verziju Djeda Mraza ili Svetog Nikole, koji im ostavlja poklone na balkon ili trijem.

Filipini

Dok su običaji za ovaj dan na Filipinima dosta slični onim u zapadnim zemljama, jedna tradicija je zaludila mlade u ovoj zemlji. Naime, na ovaj datum, na svim trgovima se okupljaju hiljade parova i vjenčaju se ili obnavljaju zavjete.

Brazil

Pošto se poznati festival u Riu održava u februaru ili martu svake godine, Brazilci preskaču proslavu 14. februara, pa umjesto toga slave Dan zaljubljenih 12. juna.

Pored uobičajenih davanja poklona, cvijeća i čokolada svojim parovima, na ovaj dan se pokloni daju porodici i prijateljima.

Sljedećeg dana je Dan Svetog Antonija, koji je zaštitnik braka. Na ovaj dan, neudate žene obavljaju rituale koji se zovu "simpatias" u nadi da će im Sveti Antonije dovesti muža.

Južna Afrika

Kao i u mnogim dijelovima svijeta, u Južnoj Africi se takođe slavi Dan zaljubljenih. Pored poklanjanja cvijeća, slatkiša i ostalih simbola ljubavi, uobičajeno je da žene 14. februara zakače srce na rukav. Na tom srcu ispišu ime osobe za koju su zainteresovane i tako muškarci saznaju ko im je tajna obožavateljka. Taj običaj potiče od Rimskog običaja koji se zove "Lupercalia"