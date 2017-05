Dart Vejder je živ i zdrav i radi kao tehničar u Tenesiju

Dart Vejder nije umro u nastavku Star Vors "Povratak Džedaja", on je dobro i živi u Tenesiju.

Naime, 39-godišnjak po imenu Dart Vejder Vilijamson nosi ime poznatog lika filmske sage još od 1978., godinu dana nakon što je prikazan prvi deo originalne triologije Star Vorsa. Vejder radi kao hirurški tehničar u bolnici u prigradskom delu Memfisa.

"Kada sam se rodio, mama je želela da me nazove Junior, po mom ocu. Međutim, moj otac koji je bio veliki ljubitelj Star Vorsa i lika Darta Vejdera, pomislio je kako bi to bilo jedno opako ime za sina", kazo je Vejder, prenosi CNN.

S obzirom da je njegova majka bila pod dejstvom anestezije nakon porođaja, jednostavno se složila s njim i rekla "može, ok, super". Nedugo nakon toga, kada je Dart Vejder Vilijamson već upisan u knjigu rođenih, majka se pokajala.

Vilijamson, međutim, nikada nije koristio to što nosi ime jednog od najvećih negativaca u istoriji. Kaže da njegove kćerke često "prevrću očima" kada ga neko poredi s likom iz filma. Jednom ga je zaustavila policija zbog brze vožnje i policajac nije želeo da mu napiše kaznu jer je bio oduševljen njegovim imenom.

"Neki ljudi me zaustavljaju, traže autograme i žele da se fotografišu sa mnom", priča on, prenosi Klix.ba. Najveći apsurd je to što on uopšte i ne voli Star Vors a Dart Vejder nije njegov najdraži lik iz filma, već je to Boba Fet.