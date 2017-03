Dogodilo se na današnji datum, 27. mart

Danas je ponedjeljak 27. mart, 86. dan 2017. Do kraja godine ima 279 dana.

1625. - Umro britanski kralj škotskog porijekla DŽejms Prvi Stjuart, prvi monarh koji je od 1603. do smrti vladao i Škotskom i Engleskom i prvi Stjuart na engleskom prijestolu. Poslije abdikacije sa škotskog prijestola majke Meri Stjuart 1567. proglašen je - kada je imao samo godinu dana - kraljem Škotske kao DŽejms Šesti i tu titulu nosio je do smrti.

1770. - Umro italijanski slikar Đovani Batista Tijepolo, posljednji veliki venecijanski majstor, jedan od najvećih dekorativnih umjetnika 18. vijeka. Njegovi glavni radovi - freske velikih dimenzija rađene u maniru rokokoa, nalaze se u u nadbiskupskoj palati u Udinama, u palati Labija u Veneciji, u biskupskoj rezidenciji u Vircburgu i u kraljevskoj palati u Madridu.

1797. - Rođen francuski pisac Alfred Viktor de Vinji, u čijoj su romantičarskoj misaonoj poeziji centralne teme usamljenost genija, ravnodušnost prirode i stoičko mirenje sa sudbinom. Djela: poeme "Mojsije", "Pastirska kuća", "Eloa", "Samsonov gnjev", drama "Čaterton", roman "Cink-Mars" /preveden kod nas kao "Zavjera"/, novele "Ropstvo i veličina vojničkog poziva", "Dnevnik jednog pjesnika".

1845. - Rođen njemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen, koji je 1895. otkrio "iks-zrake", dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1901. "Iks-zraci", elektromagnetski talasi dužine od milionitog do milijarditog dijela centimetra, njemu u čast nazvani su "rendgenski zraci". Primjenjuju se u medicini za dubinsko snimanje organa i za zračenja, ali pošto izazivaju štetne promjene u strukturi tkiva kroz koja prodiru, potiskuju ih druge metode liječenja i uspostavljanja dijagnoze. Koriste se i za identifikovanje hemijskih elemenata i za strukturnu analizu raznih supstanci.



1854. - Francuska objavila rat Rusiji i stala na stranu Otomanskog carstva u Krimskom ratu koji je izbio krajem 1853. Sutradan je to učinila i Velika Britanija, koja je nastojala da suzbije ruske aspiracije na Balkan i Crno more. Rat protiv Rusije udruženi saveznici su vodili dvije godine na poluostrvu Krim, gdje su poslije krvavih borbi i velikih gubitaka uspjeli da osvoje ključni lučki grad Sevastopolj.



1867. - Rođen engleski inženjer Frederik Henri Rojs, koji je s Čarlsom Rolsom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila "Rols-Rojs". Rojsova firma počela je 1904. da pravi automobile, čiji je izgled impresionirao Rolsa, i njih dvojica su potom postali suvlasnici kompanije čija su vozila u automobilskoj industriji nenadmašna po luksuzu i kvalitetu. Kompanija "Rols-Rojs" proizvodi i avionske motore.

1898. - Rođena američka pozorišna i filmska glumica Glorija Džozefina Mej Svanson, koja se proslavila u vrijeme nijemog filma, ali i zvučnim filmom "Bulevar sumraka", snimljenim 1950. Ostali filmovi: "Muško i žensko", "Kraljica Keli", "Zaza", "Gospođa San-Žen".

1923. - Umro škotski hemičar i fizičar Džejms Đuer, koji je prvi dobio tečni, zatim i čvrst vodonik. Izumio je i termos-bocu.

1927. - Rođen ruski violončelista i dirigent Mstislav Leopoldovič Rostropovič, jedan od najvećih majstora violončela i fanatičan poklonik svog instrumenta, sugestivan i izrazito temperamentan interpretator punog tona u svim registrima. Bio je profesor konzervatorijuma u Moskvi i Lenjingradu, a 1975. emigrirao je u SAD.

1933. - Japan objavio da istupa iz Društva naroda zbog toga što je ta organizacija osudila japansku okupaciju Mandžurije.

1941. - U Beogradu u zoru u oficirskom puču svrgnut regent knez Pavle Karađorđević i na prijesto doveden maloljetni kralj Petar Drugi Karađorđević. Zbačena je i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka i obrazovana nova na čelu sa generalom Dušanom Simovićem. Kasnije tokom dana narod je pozdravio puč masovnim demonstracijama u Beogradu i drugim gradovima Srbije, jer je to značilo raskidanje sporazuma potpisanog dva dana ranije u Beču o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. Javno su spaljivane njemačke i italijanske zastave, cijepane slike Adolfa Hitlera i Benita Musolinija i izvikivane parole "Bolje rat, nego pakt" i "Bolje grob, nego rob".

1945. - Nijemci u Drugom svjetskom ratu lansirali posljednju raketu "Fau-2" na Veliku Britaniju. Projektil, ispaljen iz holandskog grada Hag, pao je na Orpington, jugoistočno od Londona. Od eksplozija raketa tog tipa tokom rata je poginulo 8.958 Britanaca.

1953. - U SSSR-u pomilovan veliki broj političkih zatvorenika, što je nagovijestilo kraj "staljinističke ere".

1964. - U zemljotresu na Aljasci poginulo više od 100 ljudi.

1968. - Prilikom probnog leta avionom, kojim je sam upravljao, u blizini Moskve poginuo ruski kosmonaut Jurij Aleksejevič Gagarin, prvi čovjek koji je u aprilu 1961. vasionskim brodom "Vastok" obletio Zemlju.

1968. - General Suharto izabran za drugog predsjednika Indonezije, umjesto Sukarna, koji je izgubio vlast u martu 1966.

1977. - U najtežem udesu u istoriji vazduhoplovstva poginula 583 od 644 putnika i člana posade u dva "boinga 747" holandske kompanije KLM i američke Pan-Am, koji su se sudarili na pisti aerodroma Tenerife na Kanarskim ostrvima.

1980. - Prilikom potonuća naftne platforme "Aleksander Kiland" u norveškom sektoru Sjevernog mora poginulo 147 ljudi.

1992. - Posljednje jedinice Jugoslovenske narodne armije su bez incidenata napustile Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

1993. - Predsjednik Kine postao Đang Cemin, generalni sekretar vladajuće Komunističke partije i vrhovni komandant armije. Takvo objedinjavanje ključnih funkcija ne pamti se od vremena Mao Ce Tunga, ali je stvarnu moć zadržao Đangov pokrovitelj Deng Sjaoping.

1996. - Jigal Amir osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva izraelskog premijera Jicaka Rabina u novembru 1995.

1997. - U okršajima u Albaniji poginulo 17 ljudi, u najtežem incidentu tokom dvomjesečne antivladine pobune.

1998. - Umro njemački proizvođač automobila Ferdinand Porše, osnivač fabrike sportskih vozila "Porše AG". Tokom vladavine Adolfa Hitlera bio je jedan od konstruktora "bube" - automobila "folksvagen".

1999. - U atar sremskog sela Buđanovci pao američki lovac bombarder "F-117 A", koji je oborila jugoslovenska protivvazdušna odbrana.

2006. - Lidera "narandžaste revolucije" i predsjednika Ukrajine Viktora Juščenka pobijedio na parlamentarnim izborima Viktor Janukovič, koji zastupa proruski blok.



2006. - Umro slavni poljski pisac, klasik naučne fantastike Stanislav Lem. NJegove najpoznatije knjige "Solaris", "Povratak sa zvijezda" i "Zvjezdani dnevnik" prevedene su na više od 40 jezika, među kojima i na srpski.