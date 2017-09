Dok Zagreb i Sarajevo žele da zaborave Maršala svijet ga pamti: Ulice u svijetu nazvane po Titu

I dok Hrvati Tita uspješno miču sa zagrebačkih trgova i ulica, a sarajevske vlasti je, bar za sada, u tome spriječio narod koji se pobunio protiv te ideje, u svijetu je praksa nešto drugačija.

Tito na primjer u Italiji ima ulice u šest gradova: Kampiđine: via Josip Broz; Nuoro: via Tito; Palma di Montekjaro: via Tito; Parma: via Josip Broz Tito; Kvatro Kastelja: via Marešalo Tito; Ređio Emilia: via Josip Broz Tito.

Tito ima mnogo ulica i trgova u Sloveniji, čak 13, ali slovenački Ustavni sud je 2011. godine donio odluku kojom se zabranjuje da se ulice više nazivaju po njegovom imenu.

I u ostalim nekadašnjim državama bivše Jugoslavije Tito ima trgove i ulice, a sigurno se svi sjećaju vremena kada su se čak i gradovi nazivali po njemu.

Titograd, Titova Korenica, Titov Drvar, Titovo Užice, Titov Veles bili su samo neki od njih.

Ali, osim Italije i bivše Juge, Tito ima ulicu u brazilskom Sao Paulu, Avenida Marešal Tito. Potom i dvije ulice na Kipru, u Limasolu i Daliju.

Dvije ulice ima u Indiji, u Nju Delhiju i Jodpuru, dok u Moskvi ima trg.

Po Titu je nazvana i jedna ulica u Kairu, Etiopiji, Tunisu, Angoli i Gani.

Kao mala bizarnost koju mnogi ne znaju – po Titu je nazvan i jedan asteroid, kojeg je 1937. godine otkrio srpski astronom Milorad B. Protić. Asteroid 1550 Tito okruži orbitu Sunca jednom svake četiri godine.

(Express.hr)