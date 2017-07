Grad Gotam zaista postoji i poznat je po "ludilu"

Vjerovatno ni najzagriženiji obožavaoci Betmena ne znaju da njegov rodni grad Gotam stvarno postoji i da je čak poslužio kao inspiracija za čuveni strip i seriju filmova o čovjeku šišmišu.

Gotam se nalazi u Engleskoj, i ima 1.600 stanovnika. Ovo seoce postalo je čuveno po priči u kojoj su njeni žitelji odglumili masovno ludilo. I to sa dobrim razlogom. To se dogodio u 13. vijeku. Kralj Džon je želio da izgradi put koji će prolaziti kroz selo (modernim jezikom rečeno, autoput), koji bi on lično koristio.

Međutim, kraljevski put je značio i velike takse za one koji ga koriste, čime bi žitelji Gotama bili najviše pogođeni. Seljaci su se organizovali i odlučili da glume da su svi poludjeli. U to vrijeme, ludilo je bilo smatrano za zaraznu bolest, a računali su na to da će se kralj uplašiti od bolesti i odustati od gradnje skupog puta.

Kasnije je pisac Vašinton Irving, u 19. vijeku, pisao o Njujorku, nazivajući ga modernim Gotamom. U njegovu čast, Bil Finger, jedan od tvoraca Betmena, nazvao je rodni grad čovjeka-šišmiša Gotam.

(Srbija danas)