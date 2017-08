Gradonačelnik kunja u kabinetu

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio ima jednu dnevnu rutinu, koja baš i ne ide uz njegovo radno vrijeme. Naime, on svako jutro prije posla ide u teretanu u Bruklin, odakle dolazi na posao, ali nakon teretane ima običaj da malo odspava!

Njegovi službenici tvrde da on redovno kunja oko podneva, bez obzira na to što oko njega svi rade. Njegovi lični asistenti znaju za tu naviku i u to doba ga ne ometaju.

"Obično na posao dolazi oko 10, nakon teretane. Ali, umor ga brzo savlada i u roku od sat i po vidjećete ga kako kunja na kauču u kancelariji", kaže jedan bivši službenik.

Takođe, službenici znaju da nekada zna zaspati i s licem prekrivenim novinama, kako mu dnevno svjetlo kabineta ne bi smetalo.

De Blazio navodno čak i ne pokušava da od osoblja sakrije ovu svoju naviku i skoro svi u zgradi znaju kada on kunja.

"On čak i osoblju otvoreno kaže da ga ne ometaju narednih 40 minuta, jer želi da odspava", kaže ovaj bivši službenik.

Ipak, ova njegova navika zna napraviti pravu pometnju u gradskoj vijećnici jer je teško organizovati raspored njegovih obaveza.

"Prvih godinu dana nismo mogli organizovati dan, jer nikada nismo znali kada će leći da odspava. Bez obzira na to šta mislili o bivšem gradonačelniku Blumbergu, on je bio profesionalac u odnosu na ovog čovjeka, koji je totalno nekompetentan", kaže bivši službenik njujorške gradske administracije.

Nekadašnji službenici gradske administracije su uvjereni da De Blazio mora da odspava jer mahom posjećuje razne njujorške događaje u kasnim večernjim satima. Još ako se tome doda jutarnji odlazak u teretanu, onda imate jednog umornog gradonačelnika.

Ipak, ova njegova navika nije ništa novo. Naime, dok je 2009. godine vodio kampanju za javnog tužioca, radio je bukvalno isto; kada bi osjetio potrebu za snom, išao bi kući da odspava.

"Kako dođe poslijepodne, on odlazi kući da odspava. Nikome to nije odgovaralo, ali on je tvrdio da ima pravo na spavanje", kaže njegov saradnik iz ranije kampanje.

Navodno, svojim umorom je pokušao da opravda i činjenicu da je zakasnio na memorijalnu ceremoniju za 265 poginulih u padu aviona "American Airlinesa". Naime, u 9.15 je trebalo da bude prisutan kako bi prisustvovao oglašavanju zvona u momentu pada aviona, ali on je to jednostavno propustio. De Blazio je priznao da je "noćna ptica" te da bi svi trebalo tako da funkcionišu.

"Šta da vam kažem, nisam jutarnja osoba. Mislim da bi trebalo preorijentisati naše društvo kako bi svi mogli ostajati budni do kasno, a kasnije ići na posao", rekao je svojevremeno De Blazio. Ipak, Erik Filips, gradonačelnikov portparol, tvrdi da nema istine u toj priči.

"Mislim da su ti izvori anonimni, jer su same tvrdnje da gradonačelnik spava u kabinetu toliko apsurdne i netačne", rekao je Erik Filips.