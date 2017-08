Gradonačelnik proveo tri dana kao beskućnik

Gradonačelnik Solt Lejk Sitija Ben MekAdams proveo je tri dana živeći kao beskućnik jer je želio lično da se uvjeri kakav je to osjećaj.

Jednu noć je proveo na ulici, a drugu u skloništu i rekao je da je njegovo iskustvo, na mnogo različitih načina šokantno, prenosi Sani Skajz.

Prvi savjet koji je dobio bio je da ne izuva cipele, a drugi da ne ide u toalet kad padne mrak.

Gradonačelnik je rekao kako se nije odlučio za ovaj postupak zbog publiciteta, već da bi prikupio neophodne činjenice prije nego što predloži lokaciju za novo skloništer za beskućnike. Pomislio je da bi, na osnovu ličnog iskustva, bolje mogao da procjeni stanje i potrebe tih ljudi.

Prve noći spavao je na ulici. Želio je zna zašto bi neko radije spavao na trotoaru nego u skloništu.

"Nisam se osjećao sigurno. Apsolutno se nisam osejćao sigurno", rekao je MekAdams.

Život na ulici je opisao kao vrlo haotičan i rekao je da je uspio da spava samo četiri sata. Ipak, neki ljudi sa kojima je pričao rekli su mu da je im je bolje da žive na ulici jer tako mogu da se sakriju od droge i nasilja bandi koje su česte u skloništu.

Druge noći MekAdams je spavao u skloništu. Stao je u red za dobijanje kreveta popodne, ali je odbijen. Vratio se uveče i tada je uspio da se izbori za dušek. U sklonište je stigao potpuno mokar jer ga je uhvatio pljusak, ali je zakasnio da dobije ćebe. Rekao je da je, ako ništa drugo, ipak toplije unutra.

Kada se smjestio u sklonište MekAdams je mogao da vidi upotrebu droge na očigled svih prisutnih. Mogao je da vidi ubrizgavanje droge u venu, kao i da osjeti miris dima za koji je pretpostavio da potiče od droge koja se puši. Takođe je vidio i tuču dvojice muškaraca od kojih je jedan pao i jako udario glavom o beton.

Poslije tri dana, gradonačelnik je rekao da je sve vrijeme koje je proveo kao beskućnik razmišljao gdje će da spava i šta će da jede. Rekao da je ljudima koji su koncentrisani na rješavanje tih problema ostaje malo energije koje bi mogli da iskoriste za pronalaženje posla.

Gradonačelnik MekAdams rekao je da, za početak, planira da porodice koje žive u skloništu za beskućnike premesti na sigurnije mjesto, kao i da će se raditi na tome da se smanji stopa kriminala. Plan je da to sklonište bude zatvoreno i da se otvore tri nova i to do sredine sljedeće godine.

