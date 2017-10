Holanđani obučavaju vrane da sakupljaju opuške

Iznervirani količinom opušaka koji se vide na ulicama Amsterdama, dva holandska izumitelja došla su na ideju da vrane obuče kako da po ulici kupe opuške.

Industrijski dizajneri Ruben van der Vleuten i Bob Spikman su prvo mislili da iskoriste robote za kupljenje opušaka po ulicama Amsterdama. Međutim, onda su naišli na određene poteškoće jer je trebalo komplikovano programiranje. Onda su jednog dana, sjedeći na kafi, svoju pažnju usmjerili na ptice. U početku su mislili da za tu namjenu iskoriste golubove, jer ih ima najviše. Međutim, ubrzo su shvatili da golubovi i nisu baš inteligentni i da bi njihovo obučavanje bilo naporno. Ipak, uspjeli su pronaći pticu koja je česta u urbanima područjima, a pritom daleko pametnija od golubova - vranu.

Vrane se smatraju najinteligentnijim vrstama na planeti i one mogu dosta toga naučiti. Takođe, znaju manipulisati ljudima kako bi im pomogli, a navodno čak znaju i da broje. Navodno, vrane su pametne koliko i šimpanze, tako da su bile idealne za projekat ove dvojice Holanđana.

Oni su tada shvatili da već postoji "Crow Box", uređaj koji je projektovao Džošua Klajn, a koji funkcioniše na sistem nagrađivanja. Naime, Klajn je vrane naučio da kupe sitne novčiće sa ulica, te da ih ubacuju u "Crow Box" i razmjenjuju za kikiriki. Ruben van der Vleuten i Bob Spikman će učiniti nešto slično, samo umjesto novčića naučiće ih da donose opuške.

"Dakle, ono što želimo jeste da vrane obrate pažnju na opuške", kaže Van der Vleuten. On planira da to sprovede u četiri koraka i takođe će sistem funkcionisati po sistemu nagrađivanja. Dakle, neophodno je da za svaki doneseni opušak vrana bude nagrađena hranom i onda će sve ići glatko.

Na pitanje da li će konstantno prikupljanje opušaka možda uticati na zdravlje vrana, ovaj pragmatični holandski duo ima odgovor i na to: "Mislimo da kratak kontakt sa opuškom ne može štetiti vranama. Ti opušci daleko više štete našem okruženju."

Oni imaju podršku i stručne javnosti. Naime, profesor Džon Marzluf, poznati ekspert za ptice, kaže da je ovo izvodljivo:

"Skoro sam siguran da vrane to mogu naučiti. One tako brzo uče kada znaju da će za to biti nagrađene."