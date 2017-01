Horoskop koji otkriva vaše mračne tajne

Ljudi glume pred drugima da su ono što nisu ne bi li im se što više dopali. Kada bi im pokazali svoje pravo lice, vjerovatno bi od njih otrčali glavom bez obzira. Neko to radi profi, a neko je običan amater. Zapravo, što ste svjesniji svojih nedostataka, to ih vještije prikrivate.

A za svaki horoskopski znak postoji niz specifičnosti zbog kojih su neomiljeni u svom okruženju. Otkrijte koje su vaše mane, pokušajte da ih izmijenite ili ih usavršite do te mjere da vam postanu zaštitni znak.

Ovan

Izuzetno ste naporni. Od vaše arogancije i želje za šefovanjem ne može da se živi. Kada uvrtite sebi nešto u glavu, ima da se popnete na mozak drugome dok ne ostvarite ono što ste zacrtali. Pri tome ne prezate koja ćete sredstva upotrebiti, jer ponekad umijete da budete izuzetno agresivni. Vi možda jeste rođeni vođa ali sve uprskate svojom nestrpljivošću. A tek što volite da se raspravljate, u stanju ste da satima istjerujete pravdu kako bi suprotnoj strani dokazali da ste u pravu. Kratak fitilj i manjak takta, to je vaša ubitačna kombinacija, jer biste sve odmah i sad i da sve bude po vašem.

Bik

Vi ste otjelotvorenje one narodne ”Lezi hljebu da te jedem”. Vaše ostvarenje najvećeg sna je da imate svega u izobilju a da se za to ne potrudite ni trunčicu. Za vas bi bilo idealno da pare rastu na drveću pa čim počupate cijelu granu odmah izraste nova, jer vaši trošadžijski apetiti su nevjerovatni. Još ako trošite tuđ novac, gdje ćete ljepše?!? Lijenji ste do zla boga ali kad shvatite da ćete ostati goli i bosi, zavrnućete rukave i rmbati dokle god ne osigurate sebi sredstva za život. I što je najčudnije, to ćete činiti vrlo ažurno. Prosto da čovjek pomisli da ste radnik na kojeg bi svaka firma mogla da se osloni. A tek što ste štrokavi… Ne u smislu da ne vodite računa o higijeni nego vaša kuća izgleda ko da je bomba pala- gaće su na šporetu, tanjir na veš mašini, gomila garderobe leži na sred sobe. Začudo, vi se odlično snalazite u tom haosu.

Blizanci

Vi ste prava slatkica. Odnosno, trudite se da budete što prijatniji i šarmantniji ne bi li ste se što bolje ušlihtali onome kome treba. Zapravo, užasno ste dvolični i patite od manjka samopouzdanja pa se trudite da svima dokažete da ste najbolja riba u univerzumu. Ne možete da se skoncentrišete ni na šta, najčešće se vadite na to da vam baš tog dana ne radi mozak, rijetko šta vam se učini zaista interesantnim. Umijete da budete baš nervozni a kad uočite da je neko bolji od vas u bilo čemu crkavate od ljubomore. Prema toj osobi umijete da budete toliko maliciozni da se ni ne trudite da sakrijete koliko očima ne možete da je vidite. A tek što ne umijete da se ponašate u skladu sa godinama… Ili ste po ponašanju totalno nezreli ili i u 50- oj glumite vječitu tinejdžerku. Ne zna se šta je gore, još kad se ukombinuju oba ova aspekta…

Rak

Ako je ko kraljica drame od znaka Zodijaka, to je onda Rak. U vašem prisustvu ljudi se najčešće ponašaju ko da hodaju po jajima, jer nikad se ne zna šta bi moglo da vas razljuti ili rastuži. Hipersenzibilna dušica kakva jeste, u stanju ste da isplačete vodopade suza samo zato što vam neko kaže da vam ta nijansa ruža ne stoji najbolje ili da ima identičan džemper kao vaš (samo ovom drugome mnogo bolje stoji, al’ to bolje i da ne znate). Vama kao da PMS traje čitavog života, tu bujicu najrazličitijih emocija u kratkom vremenskom roku ne možete ni vi sami nekad na izdržite, a kamoli obični smrtnici. A ako vam neko slučajno dirne u svetinju, tj. porodicu (o, kakav danak neiskustvu!) u stanju ste da sikćete do Sudnjega dana. To što bolujete od Antigoninog, odnosno Edipovog kompleksa (u zavisnosti da li ste seka ili bata) ne može se čak ni svesti pod manu. To je neizbrisiva činjenica. ”Blago” vašim roditeljima.

Lav

Najjednostavnije rečeno, vi imate kompleks Boga. Niko vam nije ni do koljena, jer ko bi pa znao da bude tako fantastičan, prepametan, izvanserijske ljepote i uspješan da ova zemlja gotovo ni ne zaslužuje da ga nazove svojim? Živite za komplimente, za aplauze, za tapšanja po ramenu. Kad biste mogli da se dogovorite sa Svevišnjim, tražili biste da se svi reflektori ovog sveta upere samo ka vama. Jer svi treba da vide i znaju koliko ste vi nevjerovani! Sujetni do bola, svaku priliku u komunikaciji s nekim drugim koristite da temu prebacite u svoje igralište, jer zašto biste pričali o nečemu ili nekome drugom kad ste tu, glavom i bradom?!? Ljudi vas doživljavaju kao pokretni bilbord koji sam sebi odradi marketing, ali se uglavnom ne upuštaju u raspravu s vama, jer im je vrlo poznato da imate opaku jezičinu.

Djevica

Najveći moralni čistunac ( ko je rekao puritanac?) u horoskopu. Objesili biste na sred trga za primjer svaki par koji se imalo zanese tokom ljubljenja, a kamoli da rade nešto ozbiljnije. Da se vi pitate, u brak bi svako ušao nevin kao neubrana ruža, a seks bi isključivo služio u cilju produžetka vrste. Poklekivanje pred životinjskim nagonima vam je tako fuj, a duboko u sebi čuvate jednu razularenu damu koja samo ne zna ili ne smije da pokaže tu svoju karakternu crtu. Teško ste zakeralo, svakome nađete manu i ne libite se da to i saspe u lice. Tuđi nedostaci su vam toliko uočljivi jer ste, naravno, iznad svih. A tek što umijete da izvučete iz malog mozga ko vam se zamjerio prije 5- 10 godina i umjesto da ste mu tad rekli šta imate… Ne, vi ćete strpljivo čekati da i on sam zaboravi šta vam je loše uradio (istinski ili samo prema vašoj procjeni), a onda ćete ga s takvom strašću napasti ko da je juče bilo kad vas je ranio. Opustite se, život ćete okončati potpuno isfrustrirani, a niko vam neće reći hvala zbog toga. Naprotiv, smijaće vam se.

Vaga

Da li da namažem paštetu? Ali ona je nezdrava. Ili ipak mast? Ali od nje će da mi skoči kolesterol, a ima i čudnjikav ukus. Možda bolje džem? Ali toliko je sladak da ću se ugojiti. Šta da radim? I dok se vi odlučite šta ćete doručkovati, dođe vrijeme za večeru. Kad bi vama itko povjerio da mu riješite neko životno pitanje, prije bi izvršio samoubistvo nego što bi dočekao rješenje. Vama je kako će vas drugi prihvatiti najveća duševna hrana. Da biste se nekome dopali u stanju ste da se folirate do besvijesti, samo da bi mu pružili sliku koju mislite da on želi. Druge bi možda tolika gluma i umorila, ali ne i vas jer ko bi volio melankoličnu i nadrndanu personu kad može da dobije uvijek nasmijanu i druželjubivu dvorsku ludu?

Škorpija

Toliki otrov nosite u sebi, a još ste živi … Svaka čast! Ali teško da bi se itko mijenjao s vama. Osim što ste opsjednuti kontrolom, vi i želite da budete gospodar(ica) svačijeg života. Zahtjevni ste do te mjere da ljudi koji su s vama, bilo privatno ili poslovno, jedva čekaju da završe s vama šta imaju jer im se čini da ćete im iscijediti i posljednju kap života. Bilo kakva promjena remeti vaš duševni mir i koncept života kakvog ste ga vi zamislili. Naravno, za sebe i sve oko vas, jer šta oni ima da biraju kako će da žive?!? ”Najljepše” smo ostavili za kraj. Ko se vama zamjeri, bolje da odmah uđe u program za zaštitu svjedoka jer ćete ga kinjiti dokle god je živ. S punim pravom vjerujete da je oproštaj za budale. Osveta je ono što vas održava u životu.

Strijelac

Prava ste sveznalica, ljubila vas majka. Barem mislite da ste bogom dani pa se u sve razumijete, objašnjavate i savjetujete i kad to od vas niko ne traži niti vas pita za mišljenje. A kad neko slučajno pogriješi, što tad volite da izgovorite ono čuveno ”Jesam li ti rekao?”. Ma kakav orgazam, ipak je to najbolji osjećaj na svetu, da dokažete svima da vi ipak sve najbolje znate. Osobenjak ste i nikome ne dozvoljavate da se miješa u vaša posla, jer sve možete sami. Niste tvrdoglavi već zadrti, prije biste pojeli pola organa koje imate nego priznali da je neko drugi u pravu. Veoma dobro umijete da nanjušite tuđe slabe tačke, a onda vrebate povoljan momenat. Kad je osoba najranjivija, e tad je zaspete gomilom otrovnih strelica koje joj natjeraju suze da oči. A vi pomalo uživate u tome kad vidite da je neko nesretan zbog vas.

Jarac

Vaša nejaka pleća naoko su prevelik zalogaj za sve brige ovog svijeta, ali ipak nekako izdržavate. Da li brinete svoju ili tuđu brigu manje je bitno, najvažnije je da budete nespokojni zbog toga. Čim osjetite nemir u sebi postajete nesposobni da radite bilo šta drugo. Također ste majstor da napravite problem tamo gdje ga nema. Glumite nedodirljivu i nepovjerljivu osobu u čiji krug se tek tako lako ne ulazi, ali vam nikakav problem nije da iskoristite nekog iz tog kruga samo da biste ostvarili svoj cilj. I sve zasluge pripisali, razumije se, samo sebi. Ko druge šiša kad ne umiju da se snađu kao vi? Ono za šta vam se mora skinuti kapa jeste uspješna karijera, jer radom od 27 sati dnevno kompenzujete ono što vam najviše nedostaje – privatan život.

Vodolija

Izvinite, jeste li vi ono dijete što je prvo uzviknulo ”Ko pisne ...no stisne, 3, 4, sad!” ? Majstor ste da zanijemite kad vam nešto nije po volji, bilo da ste ljuti ili povrijeđeni. Iako to bili vama najbliži ljudi, ignorišete ih i pored njih prolazite ko pored turskog groblja. Vaš je plan da ih kaznite ćutanjem, a oni će uvidjeti gdje su pogriješili pa će doći da vas mole za oproštaj. Znate li da kad za nekog kažu da je mimo svijeta, to oni zapravo na vas misle? Glumite vječitog čudaka i autsajdera, poput divljaka ne dozvoljavate ljudima da vam se približe jer ”znate” da će da vas povrijede ako im pokažete svoju ljudsku stranu. Ovako vam je sigurnije- ledena ste kraljica koja na komplimente uzvraća uvredama i sve što imate, saspete bez blama svakome u brk. Super što se kunete u svoju slobodu jer ko bi vas pa htio s takvim ponašanjem?

Ribe

Zemlja zove Ribe, da li se čujemo? Lijepo je živjeti u bajkama i izmaštanim situacijama, ali šta ćemo sa stvarnim životom? Ne snalazite se vi baš najbolje u ovoj realnosti pa se trudite da se poput pijavice nakačite nekome ko će da vas šlepa kroz život. I taj jadničak misli da ste vi skroz satkani od morske pjene i da ovaj svijet nije dovoljno dobar za vas, ali ono što ste naučili da je najbitnije da ”umiljato jagnje dvije majke sisa ”. Zato, kad se u kratkim intervalima vratite iz izmišljenih svjetova među običan narod, vi trepćete, smješkate se i unosite se u ulogu najsmjernije i najmilije osobe na svetu, jer kako biste drugačije pa opstali kad je taj imidž sve što imate?