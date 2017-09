Horoskop na podijumu: Ribe plešu čudno, Bik zavodi, a Blizanci skaču

Bik i Riba su poznati po svojim čulnim i sporim pokretima, Ovan i Blizanci vole da skakuću dok igraju, a Jarac je prava “plesna mašina”.

Ovan svira gitaru u vazduhu: Članovi ovog znaka su igrači puni energije koji se oznoje nakon dva plesa kao da su trčali maraton. Oni podižu i spuštaju ramena, okreću se i previjaju, tako da ples izgleda prilično izazovno. Ako je muzika rok, oni će svirati gitaru u vazduhu, ako je pop ili tehno oni će skakati. Ovnovi ne vole spor ritam, jer oni ne znaju šta da rade sa svojim rukama.

Bik je senzualan: Postoje dvije vrste Bikova - oni koji imaju dvije lijeve noge, i oni sa nevjerovatnim osjećajem za ritam. Ovi drugi su vrlo čulni plesači koji izgledaju sjajno na podijumu. Oni privlače pažnju kad god igraju. Oni ne vole ljude koji ih teraju sa podijuma, pa ih “suptilno” dotaknu laktom u rebra.

Blizanci ne igraju, oni skaču: Članovi ovog znaka su svuda po podijumu. Oni skaću, mrdaju svojim prstima, podižu ruke i pjevaju sve vrijeme. Oni stvarno uživaju dok igraju i neće propustiti priliku da pokažu svoje plesne sposobnosti. Oni su pravi zabavljači što ih čini omiljenim gostima na svakoj zabavi.

Rak osjeća ritam: Rakovi imaju urođenu osjećaj za ritam i, baš kao Bikovi, izgledaju zavodljivo na plesnom podijumu. Oni mogu da se prepuste muzici, tako da zatvore oči i nestanu u nekom svom svijetu. Oni jednostavno uživaju dok plešu. Možete ih prepoznati po svojim karakterističnim lijevo - desno potezima.

Lav je akrobata: Lavovi vole da dominiraju, tako da oni uživaju da plešu tako da privuku svu pažnju. Tehnički, oni su energični i imaju sve dobre poteze akrobatskog plesa, ali obično nisu suptilni. Ljuljaju svojim kukovima i rukama, i tverkuju. I, ne propuštaju priliku da vide ko ih posmatra.

Djevice plešu po pravilima: Članovi ovog znaka plešu po knjizi, nema kreativnosti u njihovim potezima, ali one izgledaju dobro. One bolje igraju same, nego u paru i obično krive svoje partnere ukoliko im nedostaje ritam. Djevice su neumorne, mogle bi plesati satima. Njihova najveća želja je da savladaju složene korake i fasciniraju ljude oko njih.

Vage plešu elegantno: Milostive i elegantne, Vage su znak koji voli ples. Nažalost, nisu sve Vage obdarene za ples, tako da postoji veliki broj Vaga koje ne mogu da savladaju umjetnost plesa, jer one jednostavno ne osjećaju ritam. S druge strane, jedan mali broj njih, uglavnom onih koji su plesali u ranom uzrastu, su prvi profesionalci.

Škorpioni su oni koji vode: Škorpioni su, generalno, veliki igrači koji vole da vode. Nakon nekoliko pića, njihov ples postaje opušteniji, tako da ne treba da vas iznenadi ako tokom đuskanja uklanjaju “nepotrebne komada odjeće”. Oni imaju provokativne poteze i izgledaju kao da vode ljubav na podijumu.

Strijelac ima dvije lijeve noge: Iako kao i sportski talenat, Strelčevi nisu vješti plesači, jer oni ne mogu da odluče da li da budu kreativni, ili da slijede plesne korake. To je razlog zašto su na kraju na koljenima. Oni Strelčevi koji dobro plešu mogu naučiti druge da uvedu akrobacije i gotovo nemoguće poteze.

Jarac je “plesna mašina”: Iako su uzdržani oko skoro svega, kada je riječ o plesu, Jarčevi postaju plesne mašine. Istovremeno, oni su zabavni i imitiraju različite stilove - od robot plesa do imitiranja životinja. Jarčevi kao prave latino zvijezde znaju kako na pravi način da pokreću svoje kukove.

Vodolije ne znaju šta da rade sa svojim rukama: Kada plešu u paru, oni mogu biti sjajni igrači, ali problem je kad sami plešu. Oni ne znaju šta da rade sa svojim rukama. Zato stalno imaju potrebu da sa plesnog podijuma odu do bara i posluže se pićem.

Ribe plešu nespretno: Članovi ovog znaka su definitivno najčudniji ljudi na podijumu. Njihov ples je teško definisati, a oni mogu da izgledaju kao Mr. Bean dok ispituje nešto. Možete se dugo smijati sa njima dok plešete. Ipak Ribe se osjećaju najbolje u romantičnom sporom plesu sa svojim partnerima.

(NN/ženskimagazin.rs)