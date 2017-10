Hotel sa 50.000 knjiga

Ako vas put ikad navede u srednjovjekovno portugalsko selo Obidos, ovdje ćete pronaći hotel koji je jedinstven u cijelom Portugalu. Riječ je o hotelu gdje vam sigurno neće biti dosadno, posebno ako ste ljubitelj pisane riječi. Naime, riječ je o hotelu "The Literary Man", koji ima nevjerovatnu kolekciju od čak 50.000 knjiga.

Iako otvoren tek prije dvije godine, ovaj hotel je već postao poznat kao najbolji hotel za ljubitelje knjige. Kolekcija knjiga je konstantno u porastu, a najviše ih je na engleskom jeziku. One se nalaze na svakom koraku u ovom hotelu, police s knjigama krase sve zidove u hotelu, a najviše ih ima u centralnoj trpezariji, gdje se okupljaju gosti i druže. Naravno, svaka hotelska soba ima svoj zid s knjigama, a one se nalaze čak i u podrumu hotela. Različitih su žanrova od poznatih romana pa sve do gastronomskih knjiga.

Međutim, šta se desi kada u hotelu pronađete dobru knjigu, a ne stignete je pročitati tokom boravka u hotelu? U tom slučaju možete je ponijeti sa sobom, jer je većina knjiga u hotelu na prodaju. Zapravo, ovdje možete pronaći i neke drevne raritete čija cijena dostiže i do 550 dolara. Ipak, najveći broj posjetilaca voli da u ovaj hotel donese knjigu i tako doprinese bogatoj kolekciji.

"Naši gosti uživaju u tome da donesu knjigu, jer tako imaju osjećaj da povećavaju našu kolekciju. Oni koji je u momentu dolaska u hotel nemaju sa sobom, obično je kasnije pošalju poštom. Zapravo, naša kolekcija raste izuzetno brzo, i mislim da će uskoro dosegnuti i brojku od 100.000", kaže predstavnik hotela.

Naravno, "The Literary Man" nije jedini hotel ove vrste na svijetu, ali je svakako hotel s najvećom kolekcijom. Naime, u Njujorku postoji "The Library Hotel", koji ima kolekciju od 6.000 knjiga, zatim "The Nines" u Portlandu koji ima oko 3.000 naslova, te "Book and Bed hotel" u Tokiju koji ima manju kolekciju. Ipak, ukoliko ste ljubitelj raznolikih žanrova, onda je portugalski hotel definitivno najbolja opcija za vas.

Inače, cijena prenoćišta je pristupačna i iznosi 90 dolara za noć.