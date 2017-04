I u 19. vijeku su koristili seks igračke

Glavna tema u Irskoj, a i u svjetskim medijima je aukcija viktorijanskog dilda iz 19. vijeka, koji je ovih dana prodat na aukcii po cijeni od 3.200 evra.

Riječ je o unikatu koji je pripadao bogatoj englesko-irskoj porodici, a izrađen je od slonove kosti.

"Vjerujemo da je ovaj unikat iz viktorijanskoga doba bio jedan od najoriginalnijih poklona koji je žena tada mogla da dobije od supruga." , izjavio je Demjan Metjuvs, vlasnik aukcijske kuće koja je organizovala prodaju seks-igračke.

Početna cijena je bila između 500 i 800 evra, a za samo četiri minuta vrijednost je skočila na nevjerovatnih 3.200 evra, koliko je bio spreman da plati anonimni američki kolekcionar.

Metju kaže da mu se javilo stotinjak potencijalnih kupaca iz čak 40 zemalja.

"Javljali su se vlasnici muzeja, seks-šopova, domaćice, ljekari. Ma zavladala je opšta ludnica! Jedan gospodin čak je doputovao iz Čilea u Irsku kako bi rezervisao dildo. Na kraju su se za unikat borili vlasnik erotskog muzeja iz Los Anđelesa i dotični Amerikanac, koji je i pobijedio te postao novi ponosni vlasnik igračke"- rekao je Demjan, a prenose strani mediji.

