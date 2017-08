Idealno ljetovanje: Ovan ne može bez sporta, Ribe se izležavaju

I dok je za Ribe i Rakove idealno ljetovanje izležavanje na plaži i čitanje omiljene knjige, Ovnovi ne mogu ni odmor zamisliti bez sporta, a Strijelčevi i Blizanci bez velikog društva.

Vatrenim znakovima nije potreban odmor u klasičnom smislu te riječi, nego preferiraju aktivno ljetovanje. Vazdušni znakovi se obožavaju slikati, a pošto su glavni na društvenim mrežama, nijedan detalj neće zadržati za sebe, nego će sve podijeliti na profilima na društvenim mrežama.

Zemljani znakovi nemaju mnogo toga zajedničkog, ali znaju uživati i stvoriti svoj ugođaj, a i za njih je ljetovanje zaista pravi odmor.

Ovan

Ovan obožava plažu i more, ali nema živaca da leži i sunča se. On je željan adrenalina i nikad mu nije dosta fizičke aktivnosti. On će svoj odmor provesti sportski, plivaće, skakaće, roniti, trčati, voziti gliser ili skuter. U obzir dolaze svi sportovi na plaži, kao što je, recimo, odbojka.

Bik

Bikovi znaju kako da na ljetovanju izvuku najbolje što mogu. Oni su hedonisti i njima je bitno da na odmoru dobro jedu, da uživaju u hrani i satima da se izležavaju u hladu, na udobnoj ležaljci. Problem će nastati ako je gladan ili mu je previše vruće.

Blizanci

Blizancima je bitna velika ekipa. Za njih je odlazak na plažu bolji nego noćni provod. Ne mogu na jednom mjestu biti više od pet minuta i jedva čekaju da upoznaju što više ljudi. Obožavaju da se slikaju i da fotografije postave na društvene mreže. Koliko su im bitni noćni provodi, toliko su im bitni i dnevni partiji.

Rak

Romantični Rakovi će se usporiti i prepustiti ljenosti na plaži. Najviše se vole izležavati na plaži, čitati knjige i posmatrati druge ljude, a nije im strano ni prisluškivanje njihovih razgovora. Ne idu na plažu bez velikog šešira i naočara jer se s njima osjećaju kao da su nevidljivi.

Lav

Lavovi su najaktivniji od svih horoskopskih znakova, obožavaju sunce i more i ljeto je vrijeme u kojem zablistaju. Vole luksuzne destinacije i mnogo im je važno kako izgledaju, pa će se za putovanje spremati sedmicama. Obilaziće sve radnje i sniženja i kupiti najmodernije krpice i kupaće kostime.

Djevica

Djevice ni na plažu ne dolaze nepripremljene, nego imaju sve spremno od nekoliko vrsta krema za sunčanje do i nekih većini nebitnih rekvizita. Njima su važni urednost i čistoća plaže. One mogu i raditi na odmoru. Bitno im je da na plaži u kafiću ima internet, ponijeće svoj laptop i završavati poslove.

Vaga

Vaga će na plažu obući svoj najljepši kupaći kostim, staviti svoje najmodernije naočale i ljenčariti i uživati na suncu na nekoj zanimljivoj destinaciji. Svaki trenutak mora fotografisati. Njeno ljetovanje ne može da prođe bez bezbroj selfija kojima zakrči sve društvene mreže.

Škorpija

Škorpije vole neistražene, atraktivne i opasne destinacije. Njima je sve zabavno i neće se ni trenutak dosađivati. Uživaće u plivanju, a na kopnu će se sakrivati ispod svojih tamnih naočara.

Strijelac

Strijelac ne može besposleno sjediti i sunčati se na plaži jer želi iskoristiti svaki trenutak. Obožava putovanja, avanture i veliko društvo. I na plaži će da započinje razgovore i da upoznaje nove ljude. Htjeli bi svaki dan ići na drugo mjesto, tako da će od društva na moru zahtijevati da se povinuju njegovim idejama.

Jarac

Jarac pada u nesvijest pred samu pomisao na putovanje. A kad već krene, voli tihe i mirne plaže, jer mu je od ljetovanja potrebno opuštanje. Tražiće plažu koja nudi najviše sadržaja, ima najbolji pristup moru, ali i najpovoljnije cijene. Najradije će izabrati destinaciju koja ima istoriju.

Vodolija

Vodolijama će atmosferu na plaži najviše odrediti društvo s kojim su došli. Njima uopšte nije bitno da se fotografišu, oni vole avanturu i da istražuju mjesto u kojem ljetuju. Ovo je znak koji će birati najoriginalnije destinacije.

Ribe

Ribe obožavaju plažu i more. Uživaće ispod svog omiljenog slamnatog šešira da se izležavaju u hladovini, glave zagnjurene u omiljenu ljubavnu knjigu, sanjajući da se upravo sada pojavi njihov princ.