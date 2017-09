Indijac ima 145 akademskih diploma

Posljednjih godina nije neobično da se ljudi akademski aktiviraju i "pod stare dane". S pojavom brojnih fakulteta studiranje nikad nije bilo pristupačnije. Ipak, malo ko se može mjeriti sa čovjekom iz Indije, koji je postao apsolutni rekorder po broju akademskih zvanja koje ima. Naime, riječ je o VN Partibanu, profesoru s Univerziteta Čenai, u Indiji, koji je za 30 godina bavljenja akademskim radom stekao čak 145 akademskih diploma i ne misli prestati s učenjem.

Naime, neobično akademsko putovanje započelo je još kada je upisao prvi fakultet. Tokom tih prvih studentskih godina bukvalno se borio da završi fakultet. Kako sam priznaje, bio je prilično neorganizovan; uglavnom je učio i izlazio na pogrešne predmete, da bi na kraju došao u situaciju da jedva završi fakultet. Nakon što ga je konačno završio, zaposlio se u indijskom Ministarstvu pravde, ali njegova želja za učenjem nije nestala.

Kad je shvatio koliko divnih predmeta ima na univerzitetima širom Indije, Partiban je odlučio da upiše i drugi fakultet. Zatim je uslijedio i treći, pa četvrti... Sve u svemu, danas ima čak 145 različitih diploma.

Kako je objasnio u nedavnom intervjuu za indijske medije, nakon što je dobio prvu diplomu, osjetio je želju za usavršavanjem. Prijavljivao se za sve odsjeke koji su privukli njegovu pažnju i uglavnom je riječ o potpuno različitim oblastima. Posljednjih trideset godina on je u konstantnom procesu učenja i pripremanja ispita, te upisivanja novih fakulteta.

O svojim diplomama Partiban kaže da su one samo logičan slijed svega. Naime, on trenutno posjeduje, između ostalog, tri mastera iz prirodnih nauka, čak osam mastera iz pravnih nauka, osam mastera iz ekonomije, devet mastera iz poslovne administracije. Na pitanje koji mu je predmet bio najteži tokom svih ovih 30 godina, Partiban bez oklijevanja kaže: "Da, to je definitivno bila matematika".

Nažalost, ovo konstantno učenje ima i neke negativne posljedice po njega. S obzirom na tako intenzivnu apsorpciju različitih informacija, njegova memorija je ta koja najviše trpi. Upravo zbog toga posljednjih godina on sve teže prepoznaje poznata lica, a ne može se sjetiti ni rute kojom je, recimo, prošao više od 10 puta.

Bez obzira na sve, čak ni problemi sa memorijom nisu usporili Partibana. Naime, ovaj pedesetšestogodišnjak je i profesor, koji drži predavanja iz nekoliko oblasti na nekoliko univerziteta.

Da je riječ o hvale vrijednoj porodici svjedoči i to da Partibana u stopu prate i njegovi ukućani. Naime, on je oženjen i otac dvoje djece, a njegova supruga sama posjeduje čak devet akademskih diploma.

Ipak, Partiban nije Ginisov rekorder kada su diplome u pitanju. Ginisov rekord drži Lučano Bajeti, Italijan koji ima 15 univerzitetskih diploma, sa raznih univerziteta u Italiji. Trenutno se sprema za 16. diplomu.