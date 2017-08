Indijski dječak vidi snagom uma

Naučno je dokazano da kada osoba izgubi vid, onda se ostala četiri čula poboljšaju, omogućavajući joj da bude svjesna okruženja, iako ga ne vidi. Džit Trivedi, 17godišnji dječak iz Indije, nije slijep, ali tvrdi da nema potrebe da gleda, čak i kada obavlja složene zadatke poput vožnje, čitanja ili provlačenje konca kroz iglu! On je, navodno, istrenirao svoj um i ostala četiri čula i doveo ih do savršenstva.

Trivedi je prilično kontroverzna figura u Indiji. Naime, neki ga smatraju čudom jer može da vidi bez gledanja, drugi Indijci ga smatraju prevarantom, vjerujući da on i njegov trener samo tako zarađuju. Ipak, Trivedi je u više navrata razuvjerio one koji ga smatraju prevarantom, a posljednji u nizu je 40kilometarska vožnja skuterom s povezom na očima! Na pitanje kako to radi, njegov trener kaže: "On je uspio da iskontroliše svoja čula. Ako isključi jedno čulo, on će aktivirati ostala četiri i sasvim normalno funkcionisati", kaže njegov trener. On dodaje da je moguće da razvijemo svoja čula do nevjerovatnih granica. Trivedi već godinama praktikuje nešto što se zove gimnastika uma, koja se zasniva na audiovježbanju, koje stimuliše um koristeći frekvencije koje dolaze kroz zvuk muzike.

Iako mnogima to i ne zvuči previše smisleno, Trivedi je uspio da usavrši tu svoju vještinu, pa sad ide Indijom i s povezom na očima izvodi nevjerovatne radnje, poput uvlačenja konca u iglu. Uz snagu uma, on čak s povezom na očima može da uhvati predmet koji mu neko baci. Takođe, može da simultano igra šah sa trojicom ljudi i bude bolji od njih.

Na pitanje kako može da vozi skuter zatvorenih očiju, Trivedi kaže: "Uglavnom se oslanjam na čulo mirisa, pomoću kojeg detektujem prepreku, a naučio sam da tu prepreku vizuelizujem u glavi. Takođe, u glavi odmah preračunavam kakva to prepreka može biti i kako se mogu izvući iz te situacije, tj. kako da prevaziđem tu prepreku.

Da ne bi samo ostalo sve na trikovima s povezanim očima, ovaj dječak je naučio da snagom uma pokreće predmete nakon što svu svoju energiju kanališe na određeni predmet.