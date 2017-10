Iskopao tunel od kuće do kafane i svake večeri pio

Vodoinstalater iz Irske iskopao je tunel od svoje spavaće sobe do lokalnog paba koji se nalazi 800 metara od njegove kuće. Za to mu je trebalo punih 15 godina, a na ideju je došao nakon što je odgledao film "Bjekstvo iz Šošenka“.

Njegova supruga neopisivo mnogo hrče.



"Moja supruga ima probleme s hrkanjem. Nakon što sam odgledao film ’Bjekstvo iz Šošenka‘ 1994. godine, odlučio sam da preduzmem nešto u vezi sa tim, pa sam počeo da kopam rupu ispod kreveta u pravcu paba", izjavio je Petsi za "Tiron tribjulešens".



"Koristio sam sve moguće vrste alata, od kašičice do bušilice za tunel koju sam uspio da odnesem u rupu kada je žena bila u kupovini. Tek sam 2009. godine uspio da izađem na drugu stranu, i to u ženski ve-ce i ostavu“, dodao je.



Petsi je prethodnih pet godina svako veče odlazio u pab u 11 sati uveče i vraćao se u jedan sat poslije ponoći. Njegova žena nije ni slutila šta njen muž radi i gdje ide kada ona zaspi.



"Da budem iskren, drago mi je što sam uhvaćen. Žena je uvijek ujutro osjećala da mirišem na alkohol, a ja sam joj odgovarao da je to moj prirodni miris. Bilo je samo pitanje vremena kada će me neko uhvatiti"., objasnio je.



"Vlasnik paba se uvijek pitao kako uvijek dolazim niotkuda u isto vrijeme, i kako nestajem iz ženskog toaleta“, izjavio je Irac.



Tunel je otkriven nakon što je izbio problem s kanalizacijom koji je izazvan pucanjem cijevi koju je Petsi slučajno udario dok je kopao rupu.