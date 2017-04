Izgubio novčanik prije 14 godina, pa dobio obavijest na Facebooku

Ako ste ikada izgubili novčanik, znate da prvi osjećaj koji vas preplavi je osjećaj panike i frustracije popraćen trenutkom istine gdje se prisilite na oproštaj.

Tim Burrows je riješio misteriju svog novčanika nestalog na festivalu Reading prije 14 godina.

Stoga je bio jako iznenađen kada mu je obavijest o izgubljenom novčaniku došla na Facebook messenger, piše Mashable.

Burrows je podijelio smiješni razgovor na twitteru:

Been contacted by a man who found my wallet at Reading 2003, took £10 out to buy cider and held an annual drinking competition in my honour pic.twitter.com/1a5YyIbpEx