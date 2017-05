Iznajmite hodočasnika za odlazak na hodočašće

Ako ste suviše bolesni ili suviše zauzeti da odete na hodočašće, a imate želju, onda možete iznajmiti Karlosa Gila da to učini umjesto vas. On naplaćuje 2.700 dolara za svako hodočašće koje učini za nekog drugog. Uglavnom, on odlazi u portugalsku Fatimu, koja je jedno od najpopularnijih svetilišta na svijetu. On na hodočašće odlazi pješke, zbog čega je i cijena prilično visoka.

Karlos Gil je počeo da nudi ovu neobičnu ponudu, koju je nazvao "hodočašće s punomoći", još prije 16 godina. U početku je mislio da je to prilično luda ideja, ali onda je saznao da je riječ o tradiciji staroj oko 700 godina. Naime, još u srednjem vijeku su bogati plemići, koji su bili suviše bolesni ili zauzeti da odu na hodočašće, iznajmljivali druge da odu u njihovo ime. Ova praksa je skoro bila nepoznata ljudima, sve donedavno. Gil vjeruje da je on jedina osoba u Portugalu koja nudi ovu vrstu usluge, a da ih u svijetu postoji tek nekoliko.

On sam odlazi na dvatri hodočašća godišnje i to uglavnom u Fatimu. Svaki odlazak posvećuje samo toj osobi u čije ime i ide. On tvrdi da tu i nema nekog profita, jer ima prilično troškova tokom puta, s obzirom na to da putuje pješke.

"Sve dok nisam profiter, nemam problem s nuđenjem ove vrste usluge", kaže Gil i dodaje: "Nema veze ako lično ne odete na hodočašće, jer ja to činim za vas, ja sam vi i to izgleda kao da ste vi bili na hodočašću."

On smatra da definitivno nije profiter. "Ovdje nije riječ o zarađivanju novca, nego o činjenici da ste u službi drugih ljudi. To je sporazum koji svi sklapamo s Bogom", kaže Gil.

Gil svako putovanje započinje iz svoje kuće u Keskaisu, predgrađu Lisabona, 160 kilometara udaljenom od Fatime. Treba mu oko šest dana da pješke dođe do svoje destinacije i još šest da se vrati. Uvijek ide sporednim, seoskim putevima, daleko od frektventnog saobraćaja. Noćiva uglavnom kod ljudi koji su voljni da ga prime. Nekada zna da prenoći i pod vedrim nebom.

Važno je napomenuti da novac, koji je fiksna cijena, predstavlja njegove troškove putovanja. Ukoliko vjernici žele da Gil u Fatimi učini nešto dodatno, onda se i to dodatno naplaćuje. Primjera radi, ako žele da Gil zapali svijeću za njihovo zdravlje, to košta dodatnih 25 evra. Ukoliko žele molitvu ili nešto drugo, to će takođe dodatno koštati. Najskuplje je ako klijent želi da Gil puže na koljenima posljednjih 400 metara puta.

Ovaj portugalski hodočasnik kaže da ima sistem kojim dokazuje svom klijentu da je uradio sve ono što je uradi. Kako bi dokazao da je pješke išao, on uzima poštanske markice iz svakog mjesta kroz koje prolazi, a pri povratku im šalje sertifikat kojim dokazuje da je zaista bio u Fatimi.

Udruženje prijatelja Fatime je u više navrata kritikovalo Gila. Smatraju ga sramotom i prevarantom, koji papreno naplaćuje svoje usluge.