Izraz lica Mišel Obame kad joj je Melanija dala poklon obišao svijet (VIDEO)

Snimak kada su Barak i Mišel Obama dočekali Donalda i Melaniju Tramp ispred Bijele kuće obišao je svijet. Jedan detalj ipak nije bio planiran.

Naime, Melanija je odlučila da zaobiđe protokol koji nalaže da se pokloni ne daju lično. Ona je tako iznenadila Mišel uručivši joj plavu kutiju.

Ipak, kamere su usnimile zanimljiv trenutak kada se Mišel okrenula ne znajući gdje će sa poklonom.

Mislimo da je vrlo jasno svoje trenutne emocije pokazala izrazom lica koji je imala u tom trenutku.

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf