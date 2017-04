Koji je stepen ludila vašeg horoskopskog znaka?

Svaki horoskopski znak se stalno bori sa nekim svojim ludostima. Bez problema ćete prepoznati ljude iz svog okruženja. Na skali neuračunljivosti od 1 do 5, Ribe su najbolje prošle, a pogledajte s kojim stepenom ludila se bore ostali znaci.

OVAN - Stopa ludila: 2/5

Hrabar, znatiželjan, povjerljiv i uvijek spreman na izazov, Ovan je dobar prijatelj, ljubavnik i pouzdan partner. Kao vatreni znak, Ovan strastveno i brzo iznosi svoje mišljenje pred svima. To što se nikad ne povlači pred borbom može biti dobra stvar, osim za onog ko je na kraju lanca Ovnove dreke. Obično su ova trabunjanja nabijena temama od kojih Ovnu ključa krv poput socijalne pravde ili politike pa čak i zdravstvene tirade o benefitima bezglutenske ishrane. Ne možete stati na kraj svim otkačenim idejama jednog Ovna, ali morate poštovati činjenicu da se oni drže svog stava.

BIK - Stopa ludila: 2/5

Zaista postoji razlog zbog kojeg je drugi znak Zodijaka predstavljen slikom Bika. Iako se tipično povezuju sa činjenicom da su to topli ljudi, velikog srca, puni ljubavi i otvorenog uma, ovaj zemljani znak takođe zna da bude nevjerovatno tvrdoglav i osoba zaista jake volje. Bikovi su ”ili si sa mnom ili si protiv mene” tip prijatelja i svađaće se s vama sve dok im lice ne poplavi, ali će vam u najtežim trenucima uvijek čuvati leđa. Tipičan Bik se vjerovatno makar jednom posvađao sa konobarom oko cijene pića, a pošto je bio uporan i glasan izbacilo ga je obezbjeđenje, a na kraju je sve iz svog društva častio pićem u drugom baru. Čini se da ne postoji način borbe protiv njihovog ludila.

BLIZANCI - Stopa ludila: 5/5

Nikad ne možete znati koja će vam se stana Blizanca dopasti. Neodlučan, površan, a opet ludo zabavan, Blizanac ide kroz život kao kroz veliku žurku (osim ponekad kada drže zdravicu dok se drugi zabavljaju u toaletu). Istina je da se Blizanci lako prilagođavaju bilo kojoj situaciji, ali bilo bi dobro da budete sigurni da je u pitanju zabavna, a ne strašna situacija. Ovaj vazdušni znak definitivno odnosi medalju za najšašavijeg. Tipično petak veče za Blizance čini odlazak na fensi večeru u najbolji restoran u gradu perfektno obučen po posljednjoj modi, a nakon toga produžava do andergraund kluba punog ljudi koji nose kožne tange, imaju pirsing u nosu i u kom se može uživati i u nekim opijatima.

RAK - Stopa ludila: 3/5

Rakovi, kojima vlada Mjesec, mijenjaju raspoloženja kao čarape. Iako mogu biti izuzetno odani kućni prijatelji, jednako znaju da nabace šljokice i ulete u klub da se zezaju sa strancima. Vaš bivši partner je bio Rak i to je bila najnestabilnija toplo-hladna osoba koju ste ikada sreli. Jednog trenutka vam šalju poruke pune ljubavi, a već sljedećeg vam šalju potpuno nenormalne glasovne poruke kako ste i vi i cijela vaša porodica “bezvredna gamad”. Ne možete ni na koji način predvidjeti šta će Rak uraditi sledeće, ali oni čine da želite da nastavite s nagađanjima… Šta možete da uradite? Imaju oni svoje blistave trenutke.

LAV - Stopa ludila: 4/5

Kao što to mačke nekada čine, Lavovi su poznati po tome što znaju da guraju ljude u pogrešnom pravcu. Oni su šljokičavi, glasni i vole da budu u centru pažnje. Odrasli ste gledajući Lavove kako pobjeđuju na školskom talent šou, a sada znate da prepoznate Lava u vašem lokalnom baru, samo posmatrajući ko je najpijaniji i najodvratniji. Oni su uvijek spremni da zajašu mehaničkog bika, postuju selfije u kupaćim kostimima, a priče o seksu rado dijele tokom večere toliko glasno da može svako da ih čuje (iako zapravo nikog nije briga) te Lavovi zaista nisu poznati kao najrazumniji znak Zodijaka. Lavovi se rankiraju prilično visoko na skali ludila zato što oni zaista ne znaju kada je dosta.

DJEVICA - Stepen ludila: 4/5

Djevice se rangiraju prilično visoko na ovoj listi zbog svoje nesposobnosti da kontrolu prepuste nekom drugom. Posvećivanje vremena nasumično izabranim detaljima i neumoran rad da bi dostigli perfekciju su samo neke od zamki u koje hvataju svoje prijatelje (ne)Device. Iako su poznati po tome što čine dobre stvari poput volontiranja za stare ili udomljavanja pasa sa tri noge, Djevice su tip osobe koje će bez problema pokupiti zasluge i za tuđe ideje. Njihove kolege ih se suviše plaše da bi se pobunili, tako da na kraju Djevica kupi nagrade i za stvari sa kojima zapravo nikad nisu imali veze, ali one tu ne vide ništa sporno. Izuzetno analitična, Djevica briljira u stresnim situacijama, čak i kada to znači da treba nekog da gurne pod voz da bi dobila priznanje.

VAGA - Stepen ludila: 2/5

Tražeći balans u svemu što rade, Vaga je spremna da ide do ekstrema da bi harmoniju donijela tamo gdje joj je mjesto, a najčešće joj to polazi za rukom uz diplomatski i racionalni rad. Ipak, mračna strana jedne Vage isplivaće kada krene u lov na prijatelja ili saradnika. Njihov moto može biti i “Voli me ili me mrzi, u svakom slučaju je to opsesija…”. Dobro razmislite ukoliko želite da privučete pažnju nekom ko se nalazi u Vaginim kandžama jer je Vaga spremna i na besramnu igru u kojoj će internetom proširiti recimo glasinu da imate oralni herpes ili već neki užas ukoliko to znači da će dobiti šta ili koga želi.

ŠKORPIJA - Stepen ludila: 2/5

Problem sa Škorpijom je to što ona bode. Za ljude sa strane, Škorpija djeluje kao izrazito snalažljiva i intuitivna osoba. Ali za one koji ih zaista poznaju…

Škorpija ne želi da prestane da vam šalje poruke i morali ste na finjaka da joj kažete da niste zainteresovani, i potpuno misteriozno su vas ujutro dočekale isječene sve gume na autu. Kada ste Škorpiji poslali poruku sa pitanjem da li je ona to uradila, sve što ste dobili kao odgovor je “Izvini, a čiji je ovo broj?” uz neki zbunjeni smajli. Činjenica da su najsenzualniji znak zodijaka, Škorpije čini nevjerovatnim ljubavnicima, ali ne prezaju da unište svakog ko se na bilo koji način pobuni protiv njihove seksualnosti.

STRIJELAC - Stepen ludila: 2/5

Kao znak filozofa, često predstavljen i kentaurom, Strijelac je u konstantnom lovu na istinu i nezavisnost. Zbog toga što toliko vrednuju svoju slobodu, ovaj znak se ponekad toliko pridržava svojih vrijednosti da je spreman da gazi preko porodice i prijatelja. Sjećate li se onog prijatelja koji je popio tri litra piva u pabu pa onda došao u vašu sobu u pola 6 ujutro, ispovraćao se po cijelom podu, a onda odbio da vam pomogne da to očistite ili je čak samo bacio novac za spremačicu? Da, to je baš Strijelac. Kako bi rekle Lude “Bježite kučke, sklanjajte se s puta” kada je Strijelac tu zaglavićete čisteći njegov haos.

JARAC - Stepen ludila: 3/5

Jarčevi su veoma uspješni na profesionalnim poljima. Ovaj znak je ekstremno organizovan i vrijedan radnik, spreman da prihvati bilo koji izazov koji može da pobijedi inteligencijom i snagom. Ipak, iako na prvi pogled djeluju veoma staloženo, njihova crvena zastava se podiže kad rade s drugima. Jarac ne može da dozvoli sebi da malo olabavi svoju čvrstu poziciju ultimativnog vođe kada radi na zajedničkim projektima. Ukoliko se dogodi da imate ideju koju oni smatraju neupotrebljivom, budite spremni na brdo pogleda ispod oka i gomile pasivno-agresivnih mejlova u kojima traže da “se vratite na pravi put” ili da siđete s puta. Istu ovu kontrolu prenose i u svoj privatni život, pa je ideja da ćete ikad moći da izaberete koji ćete film gledati u bioskopu ili u koji ćete restoran ići na večeru s jednim Jarcem jer oni žele da stvari budu po njihovom ili ih neće biti uopšte.

VODOLIJA - Stepen ludila: 2/5

Srećni imaju sreće gotovo bez greške, a Vodolije su izraženo lude kada je u pitanju opušten i srećan život, a kada ne uspiju da stvari istjeraju onako kako njima odgovara znaju da budu baš naporni. Ovaj vodeni znak je tip osobe koja će otvoriti svoja vrata potpunom strancu, a onda pozvati svog zubara da ga nagrdi zbog greške na računu (čak iako su se unapred dogovorili oko cifre i greške nikakve nije bilo). To je ljuštura koju nosi Vodolija.

RIBE - Stepen ludosti: 1/5

Od svih znakova Zodijaka, Ribe su najmanje lude. Poznate po tome što su iskrene, rezervisane i saosećajne, na Ribe u svom životu možete računati uvijek i za sve. Vaš omiljeni šanker koji tačno zna kojim redoslijedom naručujete pića? Da, taj lepi umjetnik u posluživanju kafe je vjerovatno Riba. Ovaj ljubazan vodeni znak lako odustaje od onoga što njemu odgovara da bi ulepšao nečiji dan i izvinjavaće se zaista duboko kada u nečemu pogreši ili pretera, a to ih čini najnormalnijim i najslađim od svih znakova.