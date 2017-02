Koliko danas koštaju popularni uređaji iz prošlosti

Moderni život je nezamisliv bez pametnih telefona koji nam služe za posao, komunikaciju, zabavu, ali i kao uređaj putem kog slušamo muziku.

Nekoliko decenija ranije, umjesto mobilnih telefona mladi su nosili walkman ili discman koji su bili veoma popularni. Danas oni spadaju u antikvitete za koje se izdvaja velika suma novca.

Prvi uređaj Walkman TPS-L2 Sony je predstavio 1. jula 1979. godine. Prodavan je u plavo-sivoj boji i imao je dva izlaza za slušalice kako bi dvije osobe istovremeno mogle da slušaju muziku. Walkman je bio izuzetno popularan sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina. Generacije koje se sa setom sjećaju ovog uređaja mogu ga nabaviti putem eBaya, a cijene dobro očuvanih se kreću i do 530 dolara.

Na walkmanu su se slušale kasete koje su već odavno izumrle. Prvu kasetu napravila je kompanija Philips 1962. godine u Belgiji. Slušale su se i prodavale od sedamdesetih do 2000. godine kada su ih zamjenili CD-ovi. Danas se kasete prodaju po cijeni i do 50 dolara putem eBaya.

Kada se s kaseta prešlo na CD-ove, walkman je dobio zamjenu - discman. I on je Sonijevo čedo nastalo 1984. godine. Mnogo godina kasnije, naslijedio ga je mp3. Današnja cijena starih discman-a se kreće i do 376 dolara.

Ako se vratimo par vijekova unazad, prije walkman-a, radio uređaja, muzičkih linija i kompjutera, muzika se slušala putem gramofona. Proizvedeni su 1880-ih godina, a pad prodaje doživeli tek devedesetih. Ipak, ponovo su, uz ploče, postali hit, ali ih ovaj put ne može svako priuštiti. Cijena starih gramofona dostiže i do 1.000 dolara.

Ploče kakve poznajemo danas izumio je 1951. godine Eving Danbar Nan kada je osnovao kuću Audiophile Records. Bile su "in" do 1980-ih godina. Danas koštaju i do 160.