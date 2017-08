Letio do Berlina sa pasošom od djevojke

Majkl Randal neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Getvik, u blizini Londona, i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci.

Bez obzira na to što su Majkl i njegova devojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let, prenosi Independent.

Kontrolori u Berlinu su na vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Šarlot Bul i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad.

"Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog ko ulazi, a to očigledno nije urađeno", rekao je Majkl.

Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom.

Ovaj par živi zajedno i nedavno su se vratili sa odmora u Francuskoj, a Majkl je samo dan po povratku greškom uzeo djevojčin pasoš.

"Čim sam shvatio da imam pogrešan pasoš pomislio sam da je najbolja stvar koju mogu da uradim da budem iskren, pa sam otišao kod obezbjeđenja. Pomjerili su me sa strane i rekli mi da sačekam da se cijeli avion iskrca. U početku sam mislio da će mi oduzetu Šarlotin pasoš", rekao je Majkl.

On se uputio u Berlin kako bi gledao trku motora, a kasnije tog dana, kolega koga je već čekao tamo mu je donio pravi pasoš.

Portparol aviokompanije kojom je putovao rekla je da su pravi podaci unijeti u sistem o rezervaciji karte na internetu, ali da su ljudi koji su zaduženi za provjeru na ukrcavanju napravili grešku.

"Istražićemo kako je moguće da je putnik sa pogrešnim dokumentima uopšte mogao da se ukrca u avion", rekla je ona.

Prije samo mjesec dana mladić Skot Morgan rekao je da je letio od Ibice do Mančestera koristeći pasoš svog prijatelja.

On je takođe rekao da je slučajno pokupio pasoš svog prijatelja.

Iz kompanije Britiš Ervejz rekli su da su pokrenuli istragu o tome kako je moglo da dođe do takvog bezbjednosnog propusta na jednom od njihovih letova, a nadležni na aerodromu u Mančesteru takođe istražuju.

(novosti.rs)