Ljudi teturaju po ledu: Na Aljasci izmjereno -59 stepeni!

Temperature na Aljasci dostigle su minus 59 stepeni Celzijusa, što pričinjava probleme i najiskusnijim stanovnicima najsjevernije američke savezne države. Samo da otopli do -20, nadaju se ljudi.

"Zubi su mi se smrzli. Hoću da idem odavde", rekla je za AP vlasnica prodavnice Sintija Erikson.

Iako na Aljasci živi više od 50 godina i potpuno je spremna za zimu, i njoj kao i drugim stanovnicima Tanane, najhladnijeg mjesta u državi, ovako niske temperature otežavaju život.

Avioni ne lete, automobili ne mogu da se pokrenu, ljudi su umotani u brojne slojeve odjeće i tako teturaju po ledu.

Propan u šporetima na gas postaje poput želatina, pa je kuvanje moguće samo na drva.

Voda u cjevima uvijek je na korak od smrzavanja, a kako bi poboljšali izolaciju stanovnici Aljaske sve zatrpavaju snjegom, kojeg ove godine, srećom, ima dosta.

Eriksonova se nada otopljenju i sanja o blagoj temperaturi od -20, ali prema prognozama hladan talas iz Sibira trajaće još neko vrijeme. Škole na Aljasci rade normalno po ovoj temperaturi, mada djeca ne idu napolje na odmor ukoliko je manje od -20.

Najniža temperatura otkad se obavljaju meteorološka merenja izmjerena je na Aljasci, minus 91 stepen, dok je najhladnije nastanjeno mjesto na svijetu rusko selo Omjakon, gdje je januarski prosjek minus 50 stepeni.

In today's version of "It Could Always Be Worse" let me take u to Healy, Alaska where it is -56°F courtesy my old college prof. #INwx #AKwx pic.twitter.com/MPnb9AT40b