Magritova slika bi mogla dostići 17,5 miliona dolara

LONDON - Jedna od najvećih slika nadrealističkog belgijskog umjetnika Renea Magrita "Osjetljiva struna" (La Corde Sensibile) mogla bi da postavi rekord u cijeni nekog njegovog djela.

Procijenjeno je da će na aukciji kuće "Christe's", gdje će biti ponuđena na prodaju 28. februara, dostići cijenu od 14 miliona funti (17,5 miliona dolara).

Slika će biti izložena u izložbenom salonu "Christe's" u Londonu od 23. februara.

Belgijski umjetnik naslikao je djelo na kome je prikazana kristalna čaša šampanjca s pjenom od oblaka u planinskom pejzažu 1960. godine i poklonio ga supruzi. Par je kasnije prodao sliku i ona se nalazi u privatnoj belgijskoj kolekciji od 1990.

Veličine 114x146 centimetara to je jedno od najvećih Magritovih djela u ulju.

Olivije Kami, zamjenik direktora kuće "Christe's", rekao je da je kompozicija oblaka i stakla na slici jedinstvena u Magritovom radu.

"Ovo je najupečatljivija Magritova slika ponuđena na aukciji još od 'Nadmoći svjetla' (The dominion of Lights) 2002. godine", rekao je on. Ta slika prodata je za gotovo 12,7 miliona dolara, što je tada bio rekord za umjetnika.

Zatim je 2014. suparnička aukcijska kuća "Sotheby's" prodala Magritov "Divan svijet" (Le Beau Monde) za 7,9 miliona funti, što je tada iznosilo 12,9 miliona dolara.