Majka statusom postidjela glumca

Roditelji često umiju da nam prirede neprijatnu situaciju, ali kada ste poznati, to umije da bude mnogo neprijatnije. Holivudski glumac Set Rogen nedavno se našao u jednoj takvoj situaciji.

Njegova majka Sendi Rogen objavila je status na Twitteru zbog koga se glumac osjetio postiđeno.

"Spavanje nakon seksa je kao šavasana nakon joge“, napisala je ona.

Falling asleep after sex is like shavasana after yoga.!