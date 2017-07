Maloljetnik oženio ženu u sedamdesetim

Indonezijski tinejdžer Selamat star 16 godina oženio je ženu Rohaju za koju se vjeruje da ima između 71 i 75 i time faktički prekršio zakon.

Vijest o neobičnom vjenčanju počela je da se širi nakon što se na internetu pojavio snimak prenosi BBC.

Tinejdžer je prema indonezijskim zakonima još uvijek maloljetan, ali selo je dozvolilo "neregistrovan" brak nakon što su njih dvoje prijetili samoubistvom.

Prema njihovim zakonima djevojke moraju da imaju 16 godina, a mladići 19 da bi mogli da stupe u brak.

Mediji izvještavaju da su se njih dvoje zbližili kada je žena vodila računa o mladiću kad se on liječio od malarije.

Načelnik sela u južnoj Sumatri Čik Ani rekao je da zbog toga što je mladić maloljetan vjenčanje moralo da se odradi u tajnosti.

Mladićev otac je preminio prije nekoliko godina, a majka se preudala i otišla od njega.

Što se Rohaje tiče, ovo je njen treći brak i ima nekoliko djece sa oba prethodna muža.

Jeni Izi iz indonežanskog ženskog kriznog centra u Palembangu koji se zalaže da se prekine sa tradicijom vjenčavanja djece rekao je medijima da je ovo vrlo neobičan slučaj.

"Dečak je odlučio da se oženi ne iz ekonomskih ili fizičkih razloga već zato što mu ta žena pruža pažnju i ljubav. Nije dovoljno zreo i misli da je neophodan zajdnički život da bi to dobio, a to podrazumeva brak", objasnio je on.

Vlasti su izrazile zabrinutost zbog ovog slučaja, ali još nije poznato da li će preduzeti neke mjere.

Guverner južne Sumatre Aleks Noerdin rekao je da ovo zvog prevelike razlike u godinama nije nešto normalno.

"Ima puno slučajeva kada se djevojčice udaju prerano, ali slučaj vjenčanja mladića i starije žene je nešto što ne mogu da komentarišem", rekao je on.

(Novosti.rs)