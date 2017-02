Marta Ruiz i Brajan Kulinan, ljudi koji znaju tajnu "Oskara"

Nedjelja, dan kada se dodjeljuju "Oscari". I dok svi željno iščekuju ovogodišnje pobjednike, dvije osobe već znaju ko je pobijedio. Možda nikada niste čuli za Martu Ruiz i Brajana Kulinana koji su jedini na svijetu koji znaju imena dobitnika "Oscara" prije nego voditelj ceremonije otvori tu slavnu kovertu i pročita imena.

Ruizova i Kulinan broje glasove, i to po nekoliko puta, kako bi bili sigurni da su rezultati tačni i vjerodostojni.

Oni će do nedjelje uveče čuvati u tajnosti rezultate glasanja, a zatim ih u specijalnim, crnim torbama donijeti na ceremoniju dodjele. Koverte sa imenima lično predaju svakom voditelju, neposredno prije nego on izađe na scenu.

"Obično me ljudi pitaju u čemu to najviše uživam. Obično je to onaj momenat kada sjednem u auto i krenem na ceremoniju dodjele 'Oscara'. Svi željno iščekuju ko će biti pobjednik, pričaju o tome, a ja, naravno, znam sva imena. Dakle, tih sat vremena od izlaska iz kuće, pa do proglašenja pobjednika, to mi je najzanimljiviji dio", kaže Marta Ruiz.

Ruizova i Kulinan su partneri u računovodstvenoj firmi "PriceWaterhouseCoopers" i brojanje glasova su počeli odmah u utorak, kada je glasanje i zvanično završeno.

Inače, "Oscari" se dodjeljuju glasanjem 7.000 članova Akademije, od kojih neki glasaju elektronski, a neki poštom.

Ruizova kaže da većina glasova dolazi elektronski, a onda se kreće u proces brojanja. Uprkos činjenici da je danas sve automatizovano, u prvo brojanje glasova se kreće ručno.

"Kada se zvanično završi glasanje, mi istog momenta printamo sve i krećemo u taj manuelni proces brojanja glasova", kaže Ruizova i dodaje:

"Iako se mnogi čude tome, mi to radimo iz više razloga. Kao prvo, želimo da budemo sigurni da negdje u nekom kompjuteru neće ostati neki glas neprebrojan, a prebrojavamo ih više puta, kroz razne mehanizme brojanja, tako da uvijek budemo sigurni u krajnji ishod."

Ruizova i Kulinan imaju još troje kolega koji im pomažu u prebrojavanju glasova, ali njih troje nikad ne saznaju krajnji rezultat, već samo učestvuju u parcijalnom prebrojavanju, tj. pomažu im kod jednog dijela glasova.

"Dakle, Brajan i ja smo ti koji na kraju zbrajaju sve glasove i ponovo provjeravamo po nekoliko puta", kaže Ruizova.

Kada prebroje sve glasove, počinju da memorišu sve pobjednike u 24 kategorije, kako bi znali pobjednika i broj glasova u slučaju da se nešto nepredviđeno desi sa kovertama.

"Dakle, kada zapamtimo sve pobjednike, onda preispitujemo jedno drugo, da bismo bili 100 odsto sigurni. Onda ponovo pregledavamo koverte, kako bismo bili sigurni da su pravi pobjednici u pravim kovertama i tek onda ih zapečatimo. Koverte se čuvaju zaključane na tajnoj lokaciji", kaže ona.

"Na dan 'Oscara' uzimamo koverte i Brajan i ja idemo različitim putevima, dakle nikada ne idemo istim putem, što je još jedna mjera opreza", kaže ona, dodajući da, ako se jednom nešto desi, drugo će imati koverte. U svojoj pratnji imaju i policajce LAPD, tako da su torbe u kojima se nalaze glasovi maksimalno sigurne. Koverte sa imenima pobjednika daju voditeljima neposredno pred proglašenje pobjednika u određenoj kategoriji.

Ruizova kaže da su njihove torbe zapravo "prave zvijezde" ceremonije.

"Naravno, ima situacija kada nas zvijezde vide kako ulazimo sa torbama i odmah nas svi počnu gledati, kao da misle da ćemo im na neki način odati tajnu da li su dobili 'Oscara' ili ne. Naravno, to se nikada ne desi", kaže Ruizova.